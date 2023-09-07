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星宇航空「12／1開航名古屋」　每日1航班！晚到晚回時刻表曝

▲▼星宇航空今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣。（圖／星宇航空）

▲星宇航空今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣，名古屋為星宇航空在日本的第八個航點，也是日本中部的第一個航點，該航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航即每日一班飛航。

▲▼星宇航空今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣。（圖／星宇航空）

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▲星宇航空台北－名古屋時刻表。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，名古屋是星宇航空日本中部的第一個航點，看重台灣人多元旅日型態，期望能替喜愛深度探索日本的旅客提供更多選擇。除了在名古屋市觀光，旅客也可選擇搭乘列車或是租車前往中部其他地區，如松本、金澤、新穗高，或是舉世聞名的白川鄉合掌村。

星宇航空表示， 除了交通便利外，名古屋市本身亦充滿了歷史文化和受人喜愛的旅遊景點，還有獨具特色的美食及早餐文化，是一座值得細心發掘及品味的城市。對歷史人文感興趣的旅客，可參觀名古屋城，了解日本武士的生活，亦或是參拜被譽為三大神社之一的熱田神宮。

▲▼星宇航空今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣。（圖／星宇航空）

▲▼名古屋市本身亦充滿了歷史文化和受人喜愛的旅遊景點。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空今（7）日宣布自12月1日起將開闢台北-名古屋航線，即日起正式開賣。（圖／星宇航空）

親子旅客則可選擇造訪全日本唯一的樂高樂園，以及去年底甫開幕的「吉卜力樂園」，沈浸於經典動畫場景。

星宇航空目前飛航洛杉磯、峴港、胡志明市、河內、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、仙台、札幌、熊本、沖繩、新加坡、馬尼拉、克拉克、宿霧等 19個城市。機隊目前共有20架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及三架A350，預計今年10月將再交付第四架A350。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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