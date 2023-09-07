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麻辣滷肉飯、皮蛋辣拌麵要吃！　「千千聯名5款台味美食」超商才有

▲▼「全家X水水灶咖」推出最新5款聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲水水灶咖最新5款辣台味鮮食超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最新鮮食報到了！有超商強勢攜手百萬YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」，一口氣推出5款全新鮮食，並以翻玩經典懷舊台灣味美食為主，像是有麻辣滷肉飯、皮蛋辣拌麵，還有椒麻肉鬆飯糰等吃，即日起於全門市陸續上市開賣。

▲▼「全家X水水灶咖」推出最新5款聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲早餐系列有「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」等吃。

「全家X水水灶咖」再度合作打造5款最新辣台味鮮食，特意選用人氣千醬「蒜香辣籽」作為主角，首推早餐系列「椒麻肉鬆飯糰」，將經典肉鬆飯糰升級成椒麻風味，台式肉鬆搭配香麻青花椒，再以香辣海苔包覆，大口咬下超滿足，另一款「招牌傳統飯糰」則復刻古早味中式糯米飯糰，搭配肉鬆、蔥蛋、辣菜脯等豐富餡料，最後撒上花生糖粉，一顆就有飽足感。

▲▼「全家X水水灶咖」推出最新5款聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲主食部分一共推出3款飯麵選擇。

主食部分則必吃「麻辣滷肉飯」，嚴選國產豬肉以肥瘦3比7黃金比例熬煮，再加入蒜香辣籽風味辣醬，口感香辣又涮嘴；再來的「皮蛋辣拌麵」，是把皮蛋、絞肉熬煮製醬後，拌入細麵當中，再撒上皮蛋碎及辣油增添口感，罪惡爆表；最後是「蒜辣雙醬麵」，是濃郁香醋芝麻醬結合特製蒜辣醬的雙醬組合，搭配豆芽菜、炒豆干丁等料，打造經典台式滋味，即日起陸續於全門市開吃。

▲▼7-11攜手星宇航空再推出全新南蠻雞便當、金沙乳酪。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手星宇航空推出全新南蠻雞便當、金沙乳酪。

另，為慶祝星宇航空最新航線「熊本」首航，7-11近日也獨家攜手星宇航空打造最新道地日式餐點，首推「九州風味南蠻雞腿飯」，選用細嫩多汁的去骨雞腿肉，搭配酸甜糖醋南蠻醬、特製塔塔醬，再加上日式鰹魚風味佃煮蔬菜、紅蘿蔔及炒洋蔥，豐富又好吃；還有「金沙乳酪塔」甜點，是以乳酪塔作為基底，酥香塔皮搭配鹹香金黃流沙醬，再加上濃郁乳酪餡，冷藏吃、加熱後吃通通超滿足，即日起於全門市開賣。

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