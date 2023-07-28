星宇航空飛機疑似曼谷重落地　機上178旅客皆平安

▲星宇航空一架A321型飛機27日在曼谷機場疑似發生重落地，機上178名旅客都平安。圖非當事航班。（圖／資料照）

文／中央社

星宇航空一架A321型飛機昨天在曼谷機場疑似發生重落地，機上178名旅客都平安，疑似重落地的飛機正在曼谷機場維修棚檢修，星宇航空今天派另一架A321空機到曼谷載回返台旅客。

星宇航空公關長聶國維接受中央社記者訪問，證實昨天台北飛曼谷JX741（編號B-58211）班機，在曼谷機場降落時，疑似發生重落地，根據公司規定，飛機必須停留地面經過詳細檢查及維修，並將相關數據交由空中巴士確認。

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聶國維說，星宇航空昨天就已派一組維修人員赴曼谷機場，目前飛機仍在檢修中，昨天機上的178名旅客都平安，而昨天原本要搭機返台的170名旅客，昨晚都安排在旅館休息，今天上午星宇派另一架A321空機到曼谷機場載旅客，今天下午1時多已回到台灣。

聶國維也說，公司內部會依據機上的各種紀錄，了解重落地原因，是天氣、機械或人為造成，如果是操作不當，就會個別加強駕駛的訓練。

民航局回應，星宇航空昨天有依規定通報疑似重落地事件，民航局會在星宇進一步提報檢修報告，並確認數據正確後才會同意飛機重新起飛。