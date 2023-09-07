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違法收集個資　陸期刊資料庫「知網」被罰2.1億元

▲▼大陸學術期刊資料庫「知網」。（圖／翻攝知網）

▲大陸學術期刊資料庫「知網」。（圖／翻攝知網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家網信辦6日以違法處理個人信息（訊息），對學術期刊資料庫「知網」（CNKI）開罰5000萬元人民幣（約2.1億元新台幣）。對此，知網發出聲明表示，誠懇接受，堅決服從，將全面開展整改工作。

網信辦指出，知網（CNKI）主要運營主體為同方知網（北京）技術有限公司、同方知網數字出版技術股份有限公司、《中國學術期刊（光盤版）》電子雜誌社有限公司三家公司，其運營的手機知網、知網閱讀等14款App存在違反必要原則收集個人信息、未經同意收集個人信息、未公開或未明示收集使用規則、未提供帳號註銷功能、在用戶註銷帳號後未及時刪除用戶個人信息等違法行為。

網信辦提到，　9月1日依據《網絡安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規，綜合考慮知網（CNKI）違法處理個人信息行為的性質、後果、持續時間，特別是網絡安全審查情況等因素，對知網（CNKI）依法作出網絡安全審查相關行政處罰的決定，責令停止違法處理個人信息行為，並處人民幣5000萬元罰款。

罰款的消息公告後，知網也發出聲明，強調「我們誠懇接受，堅決服從。」

知網並提到，自2022年6月23日國家互聯網信息辦公室對知網開展網絡安全審查以來，知網全力配合，堅持安全與發展並重，全面開展整改工作，進一步加強了網絡安全、數據安全、個人信息保護等各項建設，「我們感謝主管部門的檢查和指導，感謝社會公眾的批評和監督。」

知網強調，今後將繼續夯實個人信息保護、數據安全和網絡安全管控體系，堅守“服務科技創新、促進學術傳播、承擔社會責任”的發展定位，努力為社會提供更加安全、合規的服務，以實際行動切實維護國家網絡數據安全。

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