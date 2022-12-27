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大陸最大學術期刊平台「知網」違反壟斷法　遭重罰3.8億元

▲▼知網。（圖／翻攝自財經天下週刊）

▲大陸知名學術網站「知網」遭處罰新台幣3億8千萬元。（圖／翻攝自財經天下周刊）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國家市場監督管理總局官網26日通報，大陸最大學術期刊平台「知網」被指違反「反壟斷法」，被市場監管總局處罰8760萬元人民幣（約新台幣3億8千5百萬台幣），並全面整改。隨後，知網微信公眾號發文回應稱，「誠懇接受，堅決服從。」

同日，知網回應表示，已制定15項整改措施，包括面向個人開放論文查重服務、停止新簽續簽獨家合作協議；與期刊、高校協商儘快解除現有獨家合作協議、下調資料庫服務價格等內容。

據《每日經濟新聞》報導，本案是在2022年5月立案調查，市場監管總局成立專案組對「知網」進行現場檢查，並對其他競爭性平台和大量用戶廣泛開展調查取證。

經查，2014年以來，「知網」濫用該支配地位實施壟斷行為。一是通過連續大幅提高服務價格、拆分資料庫變相漲價等方式，實施了以不公平的高價銷售其資料庫服務的行為；二是通過簽訂獨家合作協定等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第三方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻資料，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

公告表示，知網要求學術期刊出版單位、高校只能向其提供學術文獻數據，並以不公平的高價銷售中文學術文獻網路資料庫服務，排除、限制了相關市場競爭，侵害了用戶的合法權益，破壞了良好的學術生態，影響了中文學術文獻網路資料庫服務市場規範健康創新發展，違反《反壟斷法》相關規定，構成濫用市場支配地位行為。

2022年12月26日，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令「知網」停止違法行為，並處以其2021年中國境內銷售額17.52億元5%的罰款，計8760萬人民幣元。同時，堅持依法規範和促進發展並重，監督「知網」全面落實整改措施、消除違法行為後果，要求「知網」圍繞解除獨家合作、減輕用戶負擔、加強內部合規管理等方面進行全面整改，促進行業規範健康創新發展。

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