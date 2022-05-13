陸最大學術期刊平台「知網」被立案調查！市場監管總局：涉嫌壟斷

▲大陸市場監管總局依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。（圖／翻攝自市場監管總局官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視》13日報導，大陸市場監管總局根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。對此，知網官方發文回應稱，將以此次調查為契機，深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，創新發展模式，承擔起中國知識基礎設施的社會責任。

此前，陸媒報導稱，中國科學院文獻信息中心今年4月指控，知網（CNKI）的續訂費用高達「千萬（元）級別」，且續訂條件「苛刻」，雙方談判暫無法達成一致，知網已暫停中科院使用權限。知網之後則發聲明稱，與中科院方面商定延長訂購服務到3月底，4月1日後的過渡期間會延續各項服務未中斷。

作為大陸最大的學術期刊平台，知網已非第一次和學術界發生衝突。中南財經政法大學退休教授趙德馨2020年控告知網，在未獲得他授權下，將他百餘篇著作放上網供付費下載，而他從未獲任何稿費。最終，知網被判需賠償70萬元人民幣（約新台幣320萬元）。

這次中科院的事件，也引起多家大陸官媒連環批評知網。中共中央委員會機關報《光明日報》所屬的《光明網》指出，除中科院外，北京大學等知名學校都曾因知網漲價而停用。而與動輒千萬的高昂使用費相比，知網卻沒有給學術生產者應有的尊重，不僅版權費低，論文作者要下載自己的作品還要付費。文章批評，知網幾乎「操控了學術資源市場，形成了一種事實上的壟斷」。

新華社主辦的雜誌《半月談》則在微信公眾號文章上表示，知網屢屢被詬病的原因在於收費，而若任由知網在壟斷之路上狂奔，輿論一次次發酵又無疾而終，最終是學者的熱情和學術的進步受傷害。