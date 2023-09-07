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「賴清德的硬戰時刻到了」　邱毅分析2關鍵：陳吉仲的帳算他身上

▲民進黨總統參選人賴清德出席「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱毅分析賴清德民調下跌原因。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，多份民調皆顯示民進黨參選人賴清德穩定領先，但他先前才突破四成天花板，在TVBS的最新民調中卻跌了7個百分點，退回30％。前立委邱毅7日就在臉書表示，「賴清德的硬戰時刻到了」，他也分析民調下跌有兩點原因，其中就是人民對農業部長陳吉仲的民怨，會歸到賴清德身上。

「賴清德的硬戰時刻到了」，邱毅表示，賴清德剛訪美回來時，在媒體一片歌功頌德聲中，民調曾短暫突破天花板，但很快的又打回原形，尤其是TVBS民調，支持度大跌7％，他也分析原因有兩點，不跌才沒天理。

邱毅指出，第一，賴清德的本命區台南又出現嚴重的登革熱疫情，這使大家回憶起2015年的慘況。他提到，那一年賴清德擔任台南市長，與時任議長李全教的新仇舊恨搬上檯面，賴清德以李全教賄選案纒身為藉口，拒絕進入市議會備詢，而且不止他本人，他還下令所有官員都不准進議會，這一缺席就是整整232天，創下台灣民主史上最大的惡例，即使監察院彈劾糾正他，他仍傲慢的大罵監察院，還揚言要廢掉監察院，這個惡行的後遺症，就是使登革熱的防治延宕，在台南氾濫成災，結果造成112人無辜死亡，「這是賴清德造的孽，卻被綠媒擦脂抹粉，捧成賴神，你不覺得諷刺可笑嗎？」

邱毅分析，再來民進黨執政的問題，賴清德現為副總統，曾擔任過行政院長，能撇清責任嗎？他舉例，就以蛋荒超思事件來說，陳吉仲為什麼搞到頻頻岀現蛋荒，證明無能處理產銷平衡，本該下台謝罪，卻還受賞識升官。

邱毅提到，既然發生蛋荒，要進口海外雞蛋，為什麼不找近的，運費便宜的東南亞和大陸，卻找上遠在南美洲的巴西，而且從巴西進來的蛋價，台灣的報價就遠高於日本的報價，日本的巴西蛋每顆3.8元，台灣的巴西蛋每顆5.1元，其中沒有貪污舞弊，誰信？何況巴西有禽流感，在正式被劃入疫區前，早有疫情傳出，卻還從巴西進口雞蛋，難道有心毒害台灣人民嗎？最匪夷所思的是，專案進口巴西蛋8814萬顆，為何交給資本額50萬元的一人公司超思負責？

邱毅直言，這一連串不合常理的行為，早引發民怨沸騰，陳吉仲沒有羞恥心，非但不下台謝罪，還提告他和國民黨台北市議員徐巧芯，面對陳吉仲的惡行，台灣人民當然把帳算在賴清德身上。

邱毅最後強調，賴清德的民調下跌是理所當然的，他日前曾提議，「大家一起做柯南，來替賴清德卸妝」，現在是時候了，希望在野三人都能勇於跟進，與其天天吵整合，何不在野三人比賽打弊，看誰比較得民心。

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