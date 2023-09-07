連8漲？基本工資調整明揭曉　時力籲至少6％：月薪2萬8、時薪187

▲勞動部明（8日）將舉行基本工資審議委員會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部明（8日）將舉行基本工資審議委員會，審議2024年基本工資調整幅度。明年基本工資將迎來連8漲，最低可能調升4.5％至27,600元，勞方團體代表更期待上調至28,000元。時代力量立院黨團今（7日）舉行「民生物價漲6% 基本工資2萬8」記者會喊話，至少應該要提高6%，也就是月薪28,000元、時薪187元，讓基層的勞工真正有感。

時代力量黨團總召邱顯智表示，時力黨團肯定政府這七年來基本工資連七漲的作為。但總統蔡英文曾在2017年表示「希望基本薪資拉高到3萬元」，目前台灣的基本工資還停留在 26,400 元，離蔡英文承諾的3萬元，足足有3,600元的距離。明天基本工資審議的結果，能夠多接近蔡英文總統所曾經承諾過的3萬元，非常值得關注。

邱顯智指出，今年民生物資的漲幅，尤其是食物類的漲幅之高，已經讓大部分的民眾在生活上都感受到壓力，更何況是領取基本工資的勞工。今年的一月到七月，行政院關切的 17 項重要民生物資CPI年增率高達5.70%，如果民生物價通膨未充分反映在基本工資的調幅當中，就會對這些勞工帶來經濟上莫大的壓力。

邱顯智提到，台灣低薪產業有一部分是分布在「住宿及餐飲業」，觀光業在疫情解封後屢傳缺工，背後的原因恐為低薪之故。日前觀光局的調查更指出，業者在急需房務員的狀況下，所開出的徵才待遇，竟有高達75%的職缺不到3萬元。邱表示，部分工時勞工的薪資也已經連續兩個月減少，大學畢業生亦有大概四分之一領取基本工資。這些族群很多人的待遇是長期貼平基本工資，若基本工資不調，生活十分辛苦。

邱顯智喊話勞動部及基本工資審議委員會，此次調整基本工資應充分反映重要民生物資的 CPI 年增率，並參考 OECD 國家將薪資水準低於中位數 2/3 的標準視為低薪的定義，建議至少應提高6%，也就是月薪28,000元、時薪187元，以反映勞工家庭基本的生活所需，挽救台灣的低薪困境。

邱顯智強調，目前台灣的基本工資係由勞動部每年視情況調整，充滿了不確定，時代力量曾兩度提出「最低工資法」草案，但行政院的版本迄今仍遲未提出。在蔡總統任期的最後時刻，請蔡總統兌現承諾，儘速提出最低工資法，和國會共同完成立法。