徐巧芯告陳吉仲貪汙圖利！開砲猛批「笑他不敢」　基進黨帶鏡踢館

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

近來超思公司進口巴西蛋爭議延燒，陳吉仲於6日對國民黨議員徐巧芯稱「謀財害命」提出民事告訴，徐巧芯也不遑多讓，今（7）日一早與同黨議員張斯綱、游淑慧到台北地檢署，按鈴告發陳吉仲、中央畜產會，過程中遭基進黨發言人楊佩樺持鏡子鬧場，要他們照照鏡子，別再說謊。

▲國民黨台北市議員徐巧芯（右至左）、張斯綱、游淑慧到北檢對陳吉仲與畜產會提告，（圖／記者黃彥傑攝，下同）



徐巧芯今早與張斯綱、游淑慧到北檢，對陳吉仲、中央畜產會，告發涉嫌貪汙、圖利等罪，並指出畜產會簽的約與陳吉仲所說的流程完全不同，究竟是陳錯，還是合約錯，沒人知道，才會提出告訴請檢察官查明真相，「花我們的納稅錢，卻對特定的公司有特別待遇、呵護，完全不合理」。

徐強調，陳吉仲對她提出「名譽回復」民事訴訟，卻對邱毅提告「刑事誹謗罪」，代表陳知道，如果對她提起刑事告訴，百分之百坐等法院認證不起訴，「陳吉仲我笑他不敢，根本只是想要用提告來轉移焦點」。

▲基進黨發言人楊佩樺持鏡子鬧場。



期間，基進黨發言人楊佩樺突然拿著一面大鏡子現聲，嗆徐巧芯「照照鏡子」，當場與徐巧芯等人爆發激烈口角，最後楊在法警勸阻下離去，徐巧芯無奈回應，「我不知道她是誰，但她應該把那面鏡子轉過來看看自己」。

徐也強調，從巴西進口蛋驗出的「氟甲磺氯黴素」在2002年就已被劃為禁藥，民進黨為了護航超思、陳吉仲，說吃下肚完全沒關係，但許多醫師與資料皆佐證，如果吃下含有過多該物質的雞蛋，恐有致癌風險，過去台灣也曾經檢查出這種蛋，當時全部都被下架銷毀，「這次民進黨覺得好好吃，麻煩你們多吃一點，我們一般民眾沒有要吃」。

此外，游淑慧怒轟購買疫苗時，陳時中說一定要政府來買，買蛋時陳吉仲卻說政府不能買，「請問我們的政府到底什麼能做，什麼不能做？政府都可以出面買武器了，為什麼不能出面買蛋？」幾千億美金的軍事武器，政府都可以跟美國採購，幾億元的雞蛋沒有辦法由畜產會直接跟巴西採購，還要透過剛停業又復業的超思購買，根本本末倒置；張斯綱也喊話，超思如果是一家正經營的公司，就拿出金流、拿出匯款單，那所有的事情就明白了，但過程中卻是農業部在幫超思說話，難道農業部是超思的附屬單位？