快訊／支持「代理孕母」　柯文哲：這有什麼困難？為何在立院不會過？

▲柯文哲（右）醫療政策記者會，陳昭姿（左）、傅俊豪（中）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6日進行首場政見記者會，大談醫療政策，而7日再開第2場記者會，主題定調在「禁忌議題」安樂死與代理孕母。而柯文哲喊話支持代理孕母，認為這個很簡單，沒有什麼困難，為什麼要阻擋？

柯文哲7日上午11時召開醫療政策第二場記者會，主題為「人權自主 安寧善終」，談及開放代理孕母與支持安樂死等敏感議題，而與會來賓為獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿，以及已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪。

針對代理孕母議題，柯文哲表示，政府存在的目的是解決老百姓問題，有些人出生時，會因為不同原因而沒有子宮，但是她有卵巢，可以精卵結合、有自己的小孩，只是需要有個代理孕母，「你問我的話，這很簡單，這有什麼困難？為什麼要阻擋？」

柯文哲提及，現階段有捐精捐卵，甚至是肝臟跟腎臟，聽起來也沒什麼人反對，「如果有人因為沒子宮，要另一個人幫她懷孕小孩，我個人想不出為什麼要反對？」奇怪的是，這法案並非被法令禁止，而是被用行政命令禁止，且法案歷經20年仍躺在立法院，「我的觀念就是，這很正常，為什麼要反對？但很奇怪的就是在立法院不會過，我是無法理解。」