侯友宜喊「請農業部來告我」　民進黨：蹭流量王

▲林楚茵（中）呼籲侯友宜不要當「蹭流量王」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜批評，外界質疑超思進口蛋，農業部有責任回應民代監督，「超思進口蛋爭議真是不實指控嗎？如果是，也請農業部對我提告！」對此，民進黨立委林楚茵6日說，明年要選的是總統，不是蹭流量王，請侯友宜不要學電影丑角「來打我啊」。

林楚茵今天上午前往中正一分局告發前立委邱毅違反《社會秩序維護法》，針對媒體詢問時事議題，她說，明年1月13日要選的是總統，而不是選「蹭流量王」、「蹭新聞王」，如果侯友宜想要蹭流量、蹭新聞，請自己好好在選舉裡面找角度，而不是學電影裡面的丑角說「來打我啊，來告我啊」，這種蹭流量的方式沒有必要。

媒體詢問，如何看待國民黨台北市立委參選人徐巧芯今天上午前往北檢告發畜產會涉嫌違反《銀行法》第32、33條，以及農業部長陳吉仲涉嫌圖利？林楚茵說，無論是提出訴訟或監督行政機關，後者是民意代表的責任，前者是每位公民的責任，也是其應該擁有的權利。

另對於農業專家「Linbay好油」透過臉書指出，根據日本關務資料，巴西賣到日本的雞蛋每顆平均為新台幣3.8元，進口到台灣則是5.1元，林楚茵回應，她不是貿易或農產品專業，不過相信大家看到俄烏戰爭期間，運價是不一樣的，就像現在出國的時候機票是浮動的，運價可能會因為不一樣的時間點，有不一樣的報價，從運價裡面來「雞蛋裡挑骨頭」，是不了解航運業過程。