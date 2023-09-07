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出軌車廂搜出遺骸！運安會挨轟失職　李彥秀：檢討會議成卸責大會

▲國民黨副祕書長李彥秀。（圖／國民黨提供）

▲國民黨副祕書長李彥秀。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

太魯閣號出軌車廂2年後尋獲大量遺骸和遺物，行政院昨日邀相關單位開檢討會議。國民黨副祕書長李彥秀7日表示，事故發生兩年多後，再清出近百件遺骸遺物，台鐵與運安會說法不一，檢討會議成為卸責大會，而總統蔡英文、行政院長陳建仁卻都完全神隱，連句道歉都沒有，質疑「難道行政團隊已經開始數饅頭？落實『2024不關我的事』的治國理念？」

李彥秀透露，台鐵太魯閣號事故發生至今已超過兩年，當時造成49人死亡、213人受傷，也是台鐵60年來最重大的事故。日前在車廂中意外發現頭蓋骨，讓現場日本專家西大學名譽教授安部誠治「驚訝萬分、難以理解」，經鑑識人員重啟搜查，共計發現18片遺骸、2顆牙齒，非車廂物品94件，原本一場包裝精美的內宣，成為驚駭國際的事件。

面對家屬傷痛及輿論譁然，李彥秀指出，事發超過一週後，行政院副院長鄭文燦昨日終於邀集交通部、台鐵局、運安會、法務部、衛福部和內政部進行檢討。台鐵官員認為，前行政院長蘇貞昌去年2月接見家屬，原狀保留事故車廂就是當時訴求，法院還在審理、運安會後續還要調查，因此保留第7、第8車廂到富岡機廠，都沒動也沒清。

不過，運安會卻反駁，他們的責任是調查事故經過，以拍攝記錄車廂受損、逃生設備使用情形、尋找記錄器內容等為主，不會翻動其他物品，並未要求台鐵不能清理車廂。李彥秀批評，檢討會議成為卸責大會，鄭文燦看不下去，指示「車廂交給台鐵一定要清理，檢警和運安會也要參加，未來移交車廂保管，應該邀檢警、運安會和家屬代表和專家等做最後清理，避免有遺漏，確定沒問題，再將事故車廂現況保留。」

李彥秀提及，2021年4月，總統蔡英文承諾家屬「政府一定會全力且妥善處理，事故裡的傷者或罹難者家屬，都可以得到政府最大的協助，讓他們沒有後顧之憂」；2022年2月，蘇貞昌也承諾，「台鐵整個要改變，告訴台鐵工作人員，社會已不容台鐵再這樣下去，今天在這裡表達決心與態度，要做台鐵改革，請大家給我這個動能！」

李彥秀說，事故發生兩年多後，再清出近百件遺骸遺物，蔡英文、陳建仁完全神隱，連句道歉都沒有。她質疑，民進黨執政還有八個月，難道行政團隊已經開始數饅頭？任憑行政團隊爭功諉過？落實「2024不關我的事」的治國理念？

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