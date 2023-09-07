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柯文哲老家捲違建風波　郭正亮分析柯媽談話：她太厲害了

▲▼柯文哲媽媽住家頂樓鐵皮屋遭控違建，出面駁斥。（圖／記者陳以昇攝）

▲柯文哲媽媽住家頂樓鐵皮屋遭控違建，出面駁斥。（圖／記者陳以昇攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲過去曾喊話「拆光違建」，4日卻遭踢爆，新竹市老家頂樓疑似有「違建鐵皮屋」。柯媽媽何瑞英面對媒體時一度落淚，哭訴自己「被欺負」，直呼房子蓋好30幾年了，沒想到因為一場選舉竟無端捲入違建糾紛。前立委郭正亮認為，沒有道歉的情況下，何瑞英已經講到能夠處理到最圓滿的狀態，並曝她是在新竹做廣播出身的，本來就非常會講話。

針對違建，何瑞英說，這棟房子是民國70幾年開始蓋的、一家人79年入住，當初就有規劃頂樓為曬衣場，因當時自己還在外上班，擔心下雨還要跑回來收衣服，且有颱風時衣服也會被吹落，因此一開始就有搭建鐵皮屋作為曬衣空間，「這樣有違什麼法？」住這麼多年都沒什麼事，現在因為兒子選總統就來找麻煩，，自己絕對不會主動拆除頂樓鐵皮屋，讓政府來拆，「你說我不合法，那你來拆沒關係，看你要怎樣，但不要只拆我一個人的，所有鐵皮屋通通都拆！」

郭正亮在《綠也掀桌》說，整件事肯定是有人檢舉，何瑞英知道就法律上來講她講不通，所以就講情，她很會講話，坦白講昨天看到她接受訪問，雖然她做錯了，但她已經就這個議題得最多分了，不只是講她房子的歷史，她真的很會講話，很少人能夠講的這樣頭頭是道，讓人家有點感覺，「其實柯媽媽是在新竹做廣播出身的，本來就非常會講話」。

郭正亮回應，自己以前幫柯文哲選市長，2014年那一屆，那年就發現，只要惹到柯媽媽，柯媽媽出來講話通常都是得分，因為她EQ實在是太厲害了，危機處裡這也是一種，就是要講什麼話，其實最好的情況是要道歉，她沒有道歉，但她在沒有道歉的情況下，已經講到能夠處理到最圓滿的狀態。

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