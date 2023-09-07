嘆「科技連署」被中選會斷手斷腳　黃士修：政府很怕郭台銘？

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘為了獨立參選已展開連署行動，主流民意大聯盟發言人黃士修透露，早在1個月前就規劃科技連署工具，不過「身分證影本」電子套印部分遭中選會初步判定「不承認」，認為在行政上遭為難、做法「反科技」，黃士修今（7）日受訪時感嘆被鍾中選會「斷手斷腳」，盼數位部部長唐鳳出來講點話，「2023年的今天中選會用這麼落伍的方式連署，難道不用講話嗎？」

黃士修上午受訪時說明「科技連署」做法，就是採用Line@上傳個資跟身分證到雲端資料庫，等到9月中領表登記後後，就會開啟實體連署站，就可以像施打BNT疫苗預約登記，從線上地圖查詢最近的站點，通報手機或身分證就可以叫出相關資料，直接電子套印已經填好的連署書，只需要簽名就可以完成連署。

據悉科技連署工具已經測試出成品，不過法務部門私下詢問中選會，是否承認「身分證影本」電子套印，初步獲得的回應是「不行」，讓黃士修不滿直言，稱沒有一條法令規定影本一定要剪下來浮貼，只有在中選會的格式檔案寫「浮貼」，並指2000年親民黨主席宋楚瑜連署，當時數位科技還沒發展完全，如今2023年政府都成立數位部了，不承認這種科技工具說不過去。

之前說要開連署說明記者會，似乎現在也面臨卡關？黃士修坦言，原本規劃用這種IT的工具來幫助幫助連署，「但現在這個手腳廢掉一隻，另外一隻手我們就要更加強壯」，所以期間也在聯繫相關的廠商，去租用場地、動員人力，這部分的規劃編制可能就要往上提高。

黃士修承認，規劃進度確實受影響，但逆境絕境還是得面對，「政府對我們這種不斷的打壓，我不知道他們在害怕什麼？」黃士修表示，政府可以看不起郭台銘，但是不能夠看不起郭台銘背後中間選民的聲音，因此在連署這一塊上，一定會用全力去突破所有的困難跟障礙，所以9月中領表、9月18號公告後就等著看郭台銘的表現。