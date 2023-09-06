　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院：長者健保費全額補助不宜冒進　精進第六類投保對象照顧方案

▲寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降,長輩,長者,老人,注意保暖,心血管疾病。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院表示，全額補助65歲以上長者健保費恐排擠其他社福預算，不宜貿然躁進（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

針對補助65歲以上長者健保費用相關議題，行政院發言人林子倫6日表示，蔡政府上任後持續擴大對於長者及弱勢族群照顧，長照預算自2016年的50億大幅增加至2024年的876億。林說，全額補助65歲以上長者健保費除未能增加健保基金、醫療支出與醫療品質，甚至恐將排擠其他社福預算，影響其他弱勢族群，不宜貿然躁進。

另外對於部分屬第六類投保對象、未獲得現有社福機制補助且收入未達一定門檻之長者，行政院已請衛福部了解該對象族群之實際情形，以做未來精進社福政策時的研擬基礎。未來倘若要做進一步政策規劃，需先就其預算規模及照顧範圍詳盡試算及充分評估，並在審慎衡酌公平性及財政負擔後，再報行政院進行核定。

林子倫表示，蔡總統上任後持續強化對於長者及弱勢族群的照顧，長照預算自2016年的50億元大幅增加至2024年的876億；同時，明年度政府編列社會福利支出亦達7917億，為歷年最高。政府將持續結合各項政策，建構有利於高齡者健康、安全及終身學習之友善環境。

林子倫表示，目前全國65歲以上長者共計約412萬人，2022年應負擔保費約395.2億元，其中中央及地方政府共補助209.1億元，民眾實際負擔177.8億元。該年齡族群佔總保險人口約計17％，隨著台灣持續邁向超高齡社會，醫療費用將隨人口高齡化逐年上升，倘若單只全額補助65歲以上長者健保費用，健保基金並未能因此增加，醫療支出與醫療品質同樣未能提昇，反倒可能因此排擠其他社福相關預算，影響其他弱勢族群。

林子倫表示，各縣市現行對於長者及弱勢族群健保費補助標準並不一致，中央政府目前已針對高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群提供相關補助，惟部分屬第六類投保對象，未獲得現有社福機制補助且收入未達一定門檻之長者，生活可能面臨嚴重經濟壓力。行政院已請衛福部就其實際情況進行了解評估，以做未來政府盤點各項社福措施時的政策研擬基礎。

林子倫說，相關政策若要行進一步規劃，亦須先就其預算規模及照顧範圍詳盡試算及充分評估，並在審慎衡酌公平性及財政負擔後，再報行政院進行核定。

ET快訊
熱狗涉抄襲還「開2條件逼宮」　朱德庸痛揭離譜內幕： 受污辱！
女熟睡遭5男「輪流性侵」　主謀竟是姊夫！拿她身體還他的債
甄子丹「整排保鑣開路」被轟大牌！　親自道歉了
Apple牙醫男友緊急停工送醫！
快訊／好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚！
「討打姐」傳加入民眾黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

快訊／傳馮世寬轉政委、嚴德發掌退輔會　總統府回應了

高虹安搭友人車省市府資源？　她揭觸法疑慮：於法不合

快訊／「討打姐」呂美玲入黨？　民眾黨：考量個人意願「不主動透露」

賴清德老家遭控違建　民進黨：公務員不該變政治攻防工具

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

快訊／「也請農業部對我提告！」　侯友宜為「超思進口蛋」槓上陳吉仲

行政院：長者健保費全額補助不宜冒進　精進第六類投保對象照顧方案

游淑慧抓包陳吉仲「3大謊言」　控扭曲超思採購合約、對全國說謊

侯友宜、柯文哲4大政策理念趨於一致！　10月藍白整合契機曝

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

Yuri祕戀春風？巫苡萱：只是去打麻將　徐乃麟秒歪樓：打完都會打別的ＸＤ

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

李多慧聽到新曲愣住7秒　筠熹神救援助她秒跟上

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

快訊／傳馮世寬轉政委、嚴德發掌退輔會　總統府回應了

高虹安搭友人車省市府資源？　她揭觸法疑慮：於法不合

快訊／「討打姐」呂美玲入黨？　民眾黨：考量個人意願「不主動透露」

賴清德老家遭控違建　民進黨：公務員不該變政治攻防工具

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

快訊／「也請農業部對我提告！」　侯友宜為「超思進口蛋」槓上陳吉仲

行政院：長者健保費全額補助不宜冒進　精進第六類投保對象照顧方案

游淑慧抓包陳吉仲「3大謊言」　控扭曲超思採購合約、對全國說謊

侯友宜、柯文哲4大政策理念趨於一致！　10月藍白整合契機曝

CITIZEN牛頭錶長角　金色限量錶霸氣出閘

天心PO出陳年泳裝照！網驚問：中間那位是誰？

我國「線上博奕犯罪」暴利驚人 　澳洲強化監管線上博奕可參考

SEVENTEEN Joshua陷戀情風波「淚灑演唱會」！哽咽承諾：會更努力

詹懷雲「全裸打手槍」出意外！　巫建和甩肉6KG詮釋跨性別者

按摩師看「裸背女客翻身」秒變嬰兒　手嘴猥褻下場慘了　

加速台東災後復原！中央協調高雄　林右昌：人力機具即刻救援

熱狗涉抄襲還「開2條件逼宮」　朱德庸痛揭離譜內幕： 遭受污辱！

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

陰森圖書館碰上大魔王「煞神」！　林哲熹拍《女鬼橋2》上吐下瀉

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

政治熱門新聞

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

快訊／賴清德萬里老家屬礦業用地！　新北市政府證實：確實是違建

柯文哲：我媽氣得要死　「鐵門不是我家裝的」

新竹棒球場跟副市長無關！　市府：已完成調查將懲處

鄉民女神颱風天吃泡麵　遭狂灌6005怒

賴清德老家遭爆違建　新北市：若證明「這時間前存在」可合法

8家蛋商聯合聲明駁發國難財　他看最後1句嘆：只有心寒兩個字形容

高虹安遭爆保時捷接送　市府回應了

快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

即／侯友宜將有「重大宣布」！

早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

快訊／「也請農業部對我提告！」　侯友宜為「超思進口蛋」槓上陳吉仲

郭董對國民黨仍有愛　一句話曝內心

獨／柯連開2天說明會　安樂死納政見

更多熱門

相關新聞

侯友宜、柯文哲4大政策理念趨於一致！　10月藍白整合契機曝

侯友宜、柯文哲4大政策理念趨於一致！　10月藍白整合契機曝

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選後，意外加速藍白的整合可能，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲近來接連丟出政策牛肉，9月彷彿成為政策的良性競爭月；令人玩味的是，整體來看，從憲政體制、兩岸、能源到醫療健保，理念趨於一致，不免讓外界認為，未來藍白漸有合作的空間。

桃捷綠線機廠工程費恐墊高8億　鄭文燦斥：沒常識的抹黑

桃捷綠線機廠工程費恐墊高8億　鄭文燦斥：沒常識的抹黑

侯友宜拋補助65歲長者健保牛肉　郭台銘：對基層老百姓好都樂見

侯友宜拋補助65歲長者健保牛肉　郭台銘：對基層老百姓好都樂見

長者健保費補助擴大？　鄭文燦：會研究長者健保費完整制度

長者健保費補助擴大？　鄭文燦：會研究長者健保費完整制度

郭台銘怨媒體「都討厭我」　國民黨：只是開始、未來檢驗更嚴格

郭台銘怨媒體「都討厭我」　國民黨：只是開始、未來檢驗更嚴格

關鍵字：

行政院長者健保費侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

中國官媒突傳重磅消息！　1類股「集體暴漲」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面