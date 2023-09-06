昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

▲呂美玲傳出加入民眾黨。（圖／翻攝四叉貓臉書）

記者杜冠霖／台北報導

日前基隆市彈藥庫遷移議題引發討論，有攤商直言，「不能遷，這顧我們國家耶！」，竟被基隆市議員呂美玲嗆「是你討打」，甚至還妄言「請中共照顧基隆人」，引起討論。而呂事後退出國民黨，就傳出要加入民眾黨參選立委，民眾黨回應，事涉黨員隱私，不會對外公布。而6日流出呂美玲民眾黨競選背心照片，間接證實呂已加入民眾黨。

回顧整起爭議，呂美玲主張遷走基隆彈藥庫、讓當地居民安心，但在受訪過程中遇到民眾表示，不可以遷建，「中共打我們怎麼辦？這顧我們國家耶！」聽到民眾回覆，呂美玲質疑民眾「為什麼一定要戰爭？像美國人跟烏克蘭一樣？」民眾則回答，「我不要（戰爭）啊！是中共想打。」呂美玲則突然翻臉怒嗆，「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！」受訪中更爆出金句「請中共照顧基隆人」，引起各界撻伐批判，國民黨指其言行嚴重違紀，而呂也主動退黨。

網紅四叉貓今貼出呂美玲的民眾黨競選背心照片，間接證實呂已加入民眾黨。對此台灣基進港湖區立委候選人吳欣岱批評，民眾黨窩藏統派跟黑道，現在又加入一個要中共保護的議員，柯文哲根本討打。

吳欣岱表示，7月底才傳出外號「討打姐」基隆市議員呂美玲將「棄藍投白」加入民眾黨，當時呂美玲否認說「我會去害其他黨嗎？」。想不到今日（6）四叉貓就在網路爆料民眾黨內部流傳的背心照片，疑似呂美玲將加入民眾黨，且背心都已經製作完成。

吳欣岱諷刺，其實呂美玲加入民眾黨並非「棄藍投白」，而是終於「棄藍投紅」放開心胸做自己，加入統派組織「洪門聖文山」力挺、中國要他選總統的柯文哲麾下，終於從「正藍軍」轉為「正紅軍」了。

吳欣岱說道，過去民眾黨常常收留各黨不要的失意政客，被譏笑是「資源回收黨」。想不到現在才被發現，「資源回收黨」也是有收人的標準，那就是非黃、非黑、非紅的不收。現在加入一個「要中共保護」的呂美玲，顯然是因為他根正苗紅，符合柯文哲「兩岸一家親」的政黨主軸。他嘲諷，不用等到中國打過來，柯文哲和呂美玲在台灣就人人喊打了。