花蓮農損嚴重！傅崐萁偕同勘災　陳吉仲承諾：每公頃補助2.9萬元

▲立委傅崐萁邀農業部勘查海葵農損。（圖／傅崐萁提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

海葵颱風日前肆虐花蓮，南區金針花全部報銷、全區食用玉米、芥菜、大豆、落花生、咖啡、梅子、二期水稻、香蕉等作物及台灣鯛、畜牧業等受損嚴重。立委傅崐萁表示，希望中央針對農損部分進行現金救助補貼；農業部長陳吉仲則承諾，農業部將提供天然災害救助，對現金救助及低利貸款地區，每公頃補助2萬9000元，即日起至9月14日受理農民申請。

立委傅崐萁5日協同農業部長陳吉仲、花蓮縣長徐榛蔚等，與當地農民至花蓮縣富里鄉、玉里鎮大禹、壽豐鄉等地，勘查及聽取簡報。傅崐萁表示，他十分感謝陳吉仲第一時間至現場勘災，希望農業部全力協助農民，盡量減少農民損失。

傅崐萁指出，近日接連幾個颱風杜蘇芮、卡努及海葵為花蓮帶來超大豪雨量累積全國最高，加上去年地震，農水路嚴重受損迄今尚未修復又遭逢重創，造成富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山的金針花全毀，玉里鎮農田積水不退，秧苗全數泡水報銷，希望中央針對農損部分進行現金救助補貼。

面對農損，陳吉仲承諾，將透過特別預算4000多萬經費修繕，並在10月份發包，順利的話趕在明年一期稻作插秧前修復完成，讓當地不在水淹稻田。陳吉仲說，金針花全區已公告天然災害救助，陸續公告全區食用玉米、芥菜、落花生、大豆為天然災害救助地區，其他遞延性作為也將滾動式公告，請地方公所彙整提報。

至於富里農會及稻草藝術祭損失860萬，陳吉仲也說，農業部將全力協助，二期水稻部分不含秧苗將由農業保險補償；另對現金救助及低利貸款地區，每公頃補助2萬9000元，即日起至9月14日受理農民申請。