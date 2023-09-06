研究：全球50歲以下族群「罹癌人數30年增近80％」　可能原因曝

▲依據研究，每年有超過100萬名50歲以下患者死於癌症。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國際最新研究指出，在過去30年間，全球50歲以下族群診斷罹患癌症的人數增加近80%，且每年有100多萬名50歲以下患者死於癌症，此數字預計至2030年將再上升21%。這篇研究發表在BMJ Oncology上，專家仍在瞭解癌症病例增加的原因，但認為不良飲食習慣、酗酒、吸菸、缺乏運動、肥胖都可能是原因之一。

衛報報導，全球早發性癌症病例1990年有182萬例，到了2019年增至326萬例，在此之際，40多歲、30多歲或更年輕的成年人癌逝人數增加27%，依據研究，每年有超過100萬名50歲以下患者死於癌症。

過去數十年間，世界各地50歲以下成年人的癌症病發率一直在上升，如今這份由蘇格蘭愛丁堡大學與中國杭州浙江大學醫學院主導的研究展開全球性調查，鎖定204國29種癌症數據進行分析，研究14歲至49歲族群的新病例、死亡、健康後果及致病風險因子，評估1990年至2019年間的變化。

研究發現，2019年，50歲以下族群新癌症診斷總數為326萬人，比1990年增加79%，其中乳癌所佔的病例與相關死亡人數最多；同樣在2019年，總計有106萬名50歲以下患者死於癌症，這比1990年增加27%。而在1990年至2019年這段期間，增長最快的是早發氣管癌和前列腺癌病例，估年增長率分別為2.28%和2.23%。

根據過去30年觀察到的變化，研究人員預估，到2030年時，全球新的早發性癌症病例與相關死亡人數將分別增加31%和21%，其中40多歲族群風險最大。

研究人員指出，遺傳在癌症方面可能是因素之一，但數據顯示，飲食習慣以及酗酒和吸菸均是50歲以下族群最常見的癌症主要風險因素，缺乏運動、體重超標、高血糖是促成因子。

英國癌症研究中心的資深健康資訊經理克萊爾奈特（Claire Knight）表示，現階段尚不清楚是什麼導致上述這些變化，若民眾擔憂，有很多方法可以降低罹癌風險因子，包括不吸菸、保持均衡飲食、多運動等。