少婦肚子「急速膨脹15kg」快爆炸！臟器壓扁成紙片…揭1惡疾纏身

▲39歲女子腹中腫瘤超15公斤。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一39歲女子小倩（化名）身高156公分，胳膊、腿幾乎是皮包骨頭的她，不幸罹患子宮平滑肌肉瘤。惡變後的腫瘤極速膨脹至30多斤（15公斤），而小倩自身體重只有80多斤（40公斤）。這個瘋長的惡性腫瘤，像個巨型的「不定時炸彈」，霸佔了她身體將近三分之一的體重，位於腫瘤下方的腸子和膀胱都幾乎被壓成了「紙片」。

據《北京衛視》報導，7月7日中午，北京朝陽醫院西院區婦產科門診來了一名特殊的高齡「孕婦」。這名特殊的患者叫小倩，今年39歲，坐在輪椅上的她，整個肚子高高隆起，但和肚子形成鮮明差異的是，小倩的臉色蒼白、骨瘦如柴。

接診醫生表示，第一印象本以為是一名懷有多胎的孕婦，肚子看起來能裝下4個寶寶。但經過仔細的檢查，醫生發現，她巨大的肚子裡全是腫瘤。

醫生表示，巨大的「不定時炸彈」一直在搶奪小倩身體的養分，幾乎霸佔了整個腹腔，腫瘤下方的腸子和膀胱都幾乎被壓成了「紙片」，而腫瘤上方的脾胃、肝臟、甚至是肺部和心臟都被嚴重擠壓。

醫生診斷她罹患子宮平滑肌肉瘤，這是一種比癌還惡的惡性腫瘤。鑑於病情嚴重，醫生很快為小倩安排了住院。之後，醫生在進行了近6個小時後，徹底切除了所有腫瘤，且幾乎沒有損傷任何重要臟器。

但醫生直言，手術切除只是闖過治療的第一大難關，這個惡性程度極高的腫瘤隨時都可能捲土重來，之後會規劃後續化療方案。

據悉，子宮平滑肌肉瘤是子宮肌瘤的一種嚴重的惡變。在女性群體中，平均每5個人就會有一個患有子宮肌瘤。在患有子宮肌瘤的患者中，每800個裡面，會有一名患有子宮平滑肌肉瘤。平滑肌肉瘤多發於中年或者是青年的女性，年齡主要在40歲到60歲之間。這類惡性腫瘤很難根治，容易復發，第一次手術至關重要。