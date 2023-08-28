朋友老婆太誘人！男趁好友癱瘓在床　瘋狂糾纏向她求婚：嫁給我吧

▲丈夫罹癌癱瘓在床，人妻卻被丈夫好友糾纏求婚。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞近期一則社群媒體貼文引發討論，內容是一名人妻的控訴，她指控罹癌丈夫癱瘓在床無法走動期間，丈夫好友居然開始熱烈追求她，甚至還要娶她為妻。

綜合星洲網、中國報報導，這名人妻與老公認識近10年，兩年前結婚，感情非常好，不過老公去年被診斷罹患第四期尤文氏肉瘤。雖然丈夫積極接受治療，但因腫瘤擴散至骨髓、壓迫神經，變得無法行走只能躺在床上，面對這一切的狀況，他並未放棄，依舊努力接受物理治療以及其他多種治療。

只不過就在這時候，丈夫好友開始對她展開熱烈追求。人妻透露，「他向我求婚，理由是因為我丈夫不能走路了。」

人妻斷然拒絕這名男子的求婚，把他列入社群媒體黑名單，但對方仍繼續糾纏，甚至使用新的手機號碼聯繫她，迫使她更換手機號碼。她說，在更換手機號碼之後，這名男子仍試著透過她身邊的朋友拿到她的新號碼。

女子坦言，她不會放棄自己的丈夫，但她直到現在還是不敢告訴丈夫這件事情，就怕老公會傷心難過。

人妻把這整起事件透過匿名方式向社群平台X專頁「馬來西亞人的秘密守護者」發文投訴，引發不少討論。許多網友稱讚她選擇堅守在老公身邊，並祝福夫妻倆一切安好。