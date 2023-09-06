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數發部明年出國預算翻3倍？　游淑慧批：資安堵詐不做就想一直玩

▲▼國民黨團「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會 王鴻薇 徐巧芯 游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院數位發展部正式掛牌滿一年，遭質疑未有政績，且出國次數頻繁，引發爭議。國民黨台北市議員游淑慧6日就在臉書指出，今年度數位發展部的出國預算1408萬已經被人詬病，沒想到明年預算還翻了三倍，明年編列到3733萬之多，令她大批，「資安堵詐做不完，唐鳳還想一直玩？」

游淑慧指出，今年度數位發展部的出國預算1408萬已經被人詬病，沒想到部長唐鳳明年預算還翻了三倍，明年編列到3733萬之多，她不禁大諷，「按照主計處長『一碗麵線20元輯』的邏輯，都夠唐鳳吃186萬碗了，到底是數位部、旅遊部還是數錢部？」

游淑慧提到，數發部對此解釋是「機密性的東西一定需要會面交流」，她則質疑，維護資安不是才是數位發展部的核心業務嗎？她認為，把戶政資料外洩真相水落石出、詐騙量降低之前，數發部的出國預算就該通通凍結；且數位部掛牌一年多，但遇到詐騙，唐鳳就說數位部「只負責發展，不負責監管」，戶政個資外洩，唐鳳也只說「提供協助」，目前除了「吃麵線」跟「禁抖音」以外，完全不知道一個200億預算的部會主責的任務到底是什麼？

此外，游淑慧表示，更誇張的是，數位部還被踢爆，過去半年針對第三方支付服務業的稽查、裁罰家數都是0 ，為了防堵詐騙的規劃是「每年抽查10家業者」，數位發展部卻可以花7000萬整修辦公室，還有打詐國家隊還能花9億做「設備場地整修」，具體成效到底在哪裡？她也大批，「唐鳳在把基本功課做完前，還是老老實實待在辦公室吃麵線吧！」

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數位發展部唐鳳預算游淑慧

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