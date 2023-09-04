吳子嘉曝王世堅可能輸？　游淑慧坦言「嚇一跳」：期待與他多辯論

▲國民黨立委參選人游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

被視為深綠選區的台北市第二選區（南士林、大同）由民進黨的王世堅對上國民黨的游淑慧，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則透露，自己私下的群組有討論王世堅這次可能會輸，讓他嚇一跳。對此，游淑慧4日在臉書表示，自己聽聞也嚇到，但她認為與王世堅的選戰不會有粗暴的火花，期待更多優質的辯論和政見提出。

吳子嘉日前透露，他有一個美麗島的群組，看到其中有一個好朋友在談民進黨有幾個艱困選區，這一次大概比上一次要少掉7、8席，其中一個地區是游淑慧會贏，「我看了嚇一跳，因為王世堅這種咖很難打，是這種深綠鐵盤，我不好意思問怎麼判斷的。」

對此，游淑慧坦言，吳子嘉嚇到，其實她也嚇到，因為就在上週她也遇到一位深綠長輩，對方說王世堅跟他們保證自己一定贏，而且已經有人在開賭盤，賭她輸王世堅贏，她當時聽到這樣的嗆聲，僅笑笑回應，「那世堅議員就躺在家裡準備當選就好，而且既然他必贏，還開什麼賭盤？」

游淑慧直言，其實到現在為止，王世堅都沒有提出參選政見，也沒有提出對這個政府諸多問題的監督及看法，她諷刺，王世堅只想靠傳統的基本盤，以及浮誇好笑的言行，「這位政壇老前輩，想靠這樣簡單的操作，最後再撈一把進入國會。」但她認為，選舉的輸贏不是結果，而是過程，最終當選者能為國家、為城市，為每個選民做什麼事才是結果，「我相信我與世堅議員的選戰，不會有粗暴的火花，但我認為應該有優質的辯論與政見提出。」