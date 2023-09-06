時薪開1400元！妹子「應聘當女僕」　聽1要求當場落跑

▲高中生應聘女仆被要求不拒絕客戶。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸就業形勢嚴峻，此前一種新型職業「全職兒女」開始流行。最近，在一些內容平台上，又出現不少以「桌遊助教」、「戀愛體驗」等為名進行宣傳的商家，稱可以提供陪聊、陪玩遊戲、戀愛體驗等服務，並在詳情頁內展示了大量性感美女圖片，不少為女僕裝。專家強調，要警惕這類服務中可能存在的色情違法行為，或觸及刑事責任。

據《法制日報》報導，在大陸多個平台搜尋發現，有不少名為「戀愛體驗館」、「初戀·××助教」、「紅顏私人助教」等商家，宣稱提供「桌遊助教」、「新體驗」、「陪玩」等服務。

有的商家直接展示大量性感美女圖片，穿著頗為暴露、動作誘惑；有的商家將具體服務項目介紹及服務者的照片打包在網盤中，然後向顧客分享網盤文件的小程序碼，掃描後才可查看。

具體如何服務？一些商家遮遮掩掩，一些商家則明碼標價。一家經營「桌遊助教」的商家稱，他們提供「朦朧手感服務」和「極致手感服務」，能讓客戶「盡情探索」。「朦朧」是指隔著衣服與店員發生肢體接觸，「極致」則是直接發生肢體接觸。

而在歸屬地顯示為湖北武漢的一家「戀愛體驗館」內，提供的「女僕影院」服務，一次價格為399元（人民幣，下同），顧客可以與「女僕」店員發生肢體接觸。

甚至有「戀愛體驗館」將「女僕」劃分等級，不同等級的「女僕」及服務對應不等的價格。如100元至400元為初級女僕，可陪同玩遊戲，允許牽手，擁抱、摟腰等；400元至600元為中級女僕，可進行親吻、撫摸等；700元至800元為高級女僕，可深入摟抱、親吻、餵食等。該商家稱，店內嚴禁黃賭毒。

某「戀愛體驗館」的店家介紹「女僕」工作內容包括，每日上班化好妝，換上店內提供的統一女僕制服，站在店門口迎接客戶到來。店家稱，「能不能接受接吻、擁抱、撫摸等肢體接觸行為？本店有陪同外出服務，店裡只負責把客戶交給你，外出後具體事宜店裡不負責。」

來自江蘇南京的吳欣（化名）在高考結束後就差點成了一名「女僕」。她本來想找份兼職賺點零花錢，發現網路平台上一家名為「女僕助教館」的店鋪長期招聘兼職，便前往面試，「面試人員直接跟我說，每小時勞務費350元（約新台幣1478元），會有不同程度的身體接觸，不可以拒絕客戶，能接受就來上班。店裡有不少像妳這樣的人。」吳欣回憶，她嚇得趕緊跑了。

在北京工作的曹玉（化名）曾在這類店裡做過「女僕」。她透露，「女僕」分等級，等級越高工資越高，「雖然當時店裡明面上不允許客戶與店員發生身體接觸，但是大家心裡都明白。」

對此，受訪專家提出，要警惕這類服務中可能存在的色情違法行為，如果存在色情服務，或觸及刑事責任。同時，亟須整治這一亂象，相關部門應加強監管，平台需提高審核水平，建立形成信用懲戒機制，合力淨化網路空間。