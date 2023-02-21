「遊艇女僕趴」5正妹照曝光！1晚管家服務收費1.3萬　竟是AI繪圖

▲大陸近日瘋傳 「遊艇女僕趴」的女僕活動照。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

AI繪圖風潮盛行，且圖片的精緻程度越來越高，豈料大陸竟有不肖詐騙以圖來進行詐騙。大陸有網友發現，收費3000元（1萬3283元新台幣）的「金雞湖女僕遊艇party」雖號稱有1對1的女僕服務，但照片卻是AI繪圖的仿真人照片。

綜合陸媒報導，「金雞湖女僕遊艇party」以女僕之夜為主打，預計於2月25日晚間7時舉辦，收費1萬3283元新台幣，且配備隨身女僕一名進行管家服務，現場有酒水小吃等豪華套餐，還有專業DJ準備音樂。

▲▼ 業者要求先支付一半訂金，但事後被起底宣傳照的女生都是AI繪圖。（圖／翻攝微博，下同）



主辦單位指出，活動到凌晨0時結束，特殊情況可以加時，現場若有需要高端洋酒都可額外支付購買，玩得不盡興還可轉廠去酒吧，會有VIP席特殊價位，如要預訂「金雞湖女僕遊艇party」需先支付50%的訂金。

由於主辦單位提供的女僕照片太逼真，被網友瘋狂轉傳，但有對AI繪圖較為了解的網友表示，目前AI已經能做出真人照片般的繪圖效果，且可以從照片的細節發現端倪，如手指、背景等。

蘇州市公安局工業園區分局表示，獲報後已約談業者，目前正在釐清是否有受害者。此外，業者已關閉報名連結。

▼網友抓出宣傳照中，有AI繪圖的不自然之處。（圖／翻攝微博）



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