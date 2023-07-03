上海交大女博士應聘「中學保健員」　這項福利眾人狂點頭：最好！

▲上海交大博士應聘中學保健員。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體上一則「上海交大醫學院博士應聘中學保健員」的消息，7月3日引起了社會關注。復旦大學附屬中學公示了2名被招聘的人員，一名是上海交通大學醫學院博士，該盧姓女博士成功被錄用為衛生保健員，該職位是事業編制，也就是俗稱的鐵飯碗。

據《快科技》報導，據了解，該崗位的主要職責是全面負責學校衛生保健和防疫工作，負責全校學生和教職員工的醫療、衛生保健、傳染病預防等各項工作。

另外，還需要掌握全校學生健康狀況，做好各項保健資料的記錄和整理，建立健全教職工學生健康檔案、慢性病跟蹤管理，制定干預措施。

值得注意的是，該職位的學歷要求本科以上即可。網友疑問稱，一個博士應聘了本科生的工作引起網友熱議，這不是浪費嗎？不過，也有網友認為，「不就是健保老師嘛，專業對口沒問題啊，很好的職業選擇」、「現在的環境，鐵飯碗就是最好的」。

還有網友看後感歎，「能理解，現在找到份活都不容易，到處裁員」、「教育浪費嚴重，體制改革嚴重滯後，就業市場嚴重滯後於勞動力水準」、「就說就業多嚴峻！可笑啊」、「所以讀書能改變命運還是個笑話吧」、「確實是『明智之舉』，這才是最可怕的現狀」。

對此，復旦附中方面回應，盧某參加上海市事業單位公開招聘時的身分為上海交大醫學院臨床博士，目前招聘結果正處於公示期，此外，該校衛生保健員崗位的應聘者眾多，還有不少是在職醫護人員。