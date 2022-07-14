突然餓了！基隆炸雞店驚見「女僕服務」好凶猛　一票嗨：買爆

▲基隆炸雞店驚見「炸雞女僕」。（圖／牙牙授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

想吃炸雞了啦！基隆一間炸雞店日前開幕，老闆娘在臉書社團為自家宣傳，一張照片讓許多人暴動，因為闆娘不只長相甜美可愛，還突發奇想換上女僕裝，更露出「凶猛半球」服務客人。見到這位「炸雞女僕」，基隆人紛紛讚爆，「我覺得我該去養眼了」、「各位兄弟，我突然想吃炸雞」、「這個還不買爆？」

臉書社團「基隆人」日前出現一篇貼文，文中宣傳炸雞店慶開幕活動，主打雞翅半價、送酒送飲料之外，竟然有「女僕服務」。文中還附上店面照片，但更吸睛的是，攤位前蹲著一位身穿女僕裝的大眼萌妹子，她將一頭長髮綁成低馬尾，配上妹妹頭，再帶上荷葉邊頭飾，整個人超可愛。

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▲又萌又「胸」的女僕，讓許多基隆人也讚爆。（圖／牙牙授權使用）

但再往下一看，這位女僕不僅可愛還很「凶猛」，低胸的裝扮大露雪白北半球，讓不少網友暴動，「好棒的身材」、「這一篇按讚的數量，直接拿下這社團最高讚聲」、「掌握了流量密碼」、「有女僕就給讚」、「職業道德在哪裡？商家良心在哪裡？女僕的賴在哪裡？聯絡地址在哪裡？」

還有人秒tag好友，「最近有沒有想吃炸的東西」、「可以找我一起去嗎」、「吃炸雞嗎」、「是不是得走起」、「難怪你要吃雞翅」、「這個還不買爆？」也有網友跑去買卻撲了個空，沒遇到女僕，店家則解釋，「女僕會不定時的出現。」

實際找到「炸雞女僕」的IG帳號，發現她的綽號是牙牙，目前IG有近6千位粉絲，也有在經營抖音帳號，外型甜美的她經常分享美照，總能獲得網友讚賞。

▲牙牙本身就喜歡各種角色扮演服。（圖／牙牙授權使用）

另外，《ETtoday新聞雲》私訊牙牙，詢問她怎麼會想化身「炸雞女僕」，牙牙笑說，因為她有在拍影片，所以有很多角色扮演服裝，「我覺得，女僕裝本身就是可愛風，很適合餐飲業、服務別人，給人整體感覺就是蠻有禮貌的。」對她來說，穿女僕裝賣炸雞是一個小心機，但也只是希望客人能開心，目前來買的人反應都不錯，「小朋友也很喜歡，會想要合照。」

至於該間炸雞店，她表示自己只是加盟，品牌「全民轟炸G」是認識的朋友創立的，很歡迎大家捧場，目前新北、台中都有分店，「希望台中、新北人都可以吃到。」牙牙還說，之後也有可能變換其他服裝，像是學生服等等，「畢竟一直看一樣，我覺得還是會膩」，想讓客人看到更多裝扮。