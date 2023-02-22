極樂「遊艇女僕趴」一晚1.3萬！超兇辣妹真面目曝　警方已盯上

▲「遊艇女僕party」恐是首起AI繪圖詐騙。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一則「蘇州金雞湖有遊艇女僕party」的消息，網傳宣傳海報顯示，參加活動的收費是3000元人民幣（約新台幣1.3萬元）一位，將有一對一女僕貼身服務。不過，有網友發現，「女僕」照片有蹺蹊，仔細一看全是AI繪圖，被質疑是大陸首起AI繪圖詐騙案，江蘇蘇州警方表示已約談處置。

據《揚子晚報》報導，而該消息在1月19日被網友扒出，一名對AI繪圖稍有了解的網友小李表示，目前隨著技術發展，AI已經能做出真人照片般的繪圖效果，但如果這樣的圖片被用來詐騙，將非常可怕，「這個活動裡面給出的女僕照片全是AI模仿真人照片的繪圖，可能太逼真被大家當成真事傳播了。」

▲女僕照片全是AI模仿真人照片的繪圖。（圖／翻攝自揚子晚報）

「他這個活動報名要先交定金，跟你聊定金前會發你個文件，裡面有所謂的這次活動的美女照片誘惑你，但可能還沒有騙到人就被警察發現了」，小李指出，像活動發起者提供的照片中有個很大的漏洞可以發現並非真人，而是AI繪圖，那便是圖片中女性的手指部分有的存在異常，「現在因為手指部分的繪畫算法比較複雜，AI還不太會畫人的手，但我最新看到的圖片已經有越來越完美的AI模型出現，以後可能就完全沒有漏洞了。」

20日，蘇州市公安局工業園區分局表示，警方已關注到網傳的「金雞湖女僕遊艇party」事件，工作人員稱，「派出所約談了消息發布者，已經處理完了。目前有沒有受騙者我不是很清楚。」

目前，透過海報上的QR code添加活動發起人後，對方微信頭像已修改為一則聲明，表示自己經過公安部門教育，本次遊艇活動取消，不再添加微信。