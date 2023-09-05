遭綠營批「不詛咒中華民國不會選」　侯友宜競辦反揭蔡英文黑歷史

▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室日前針對今年國慶主視覺的設計提出質疑，但遭民進黨人士回應「心中有國，國就在哪」、「主視覺可有不同表現，但不會改變台灣是中華民國政府的事實」、「不詛咒中華民國，國民黨就不會選？」等。對此，侯友宜競辦發言人李利貞表示，民進黨有一堆踐踏中華民國的黑歷史，包括總統蔡英文曾說「中華民國是流亡政府」，民進黨是忘了、還是害怕想起來？

李利貞說，今年國慶的主視覺設計，幾乎把中華民國意象的元素全去除，中華民國宛如被民進黨當成角落生物，變成點綴或配角，這根本是本末倒置、荒謬至極。國慶日是全國同慶、凝聚向心力的時刻，在這麼重要的日子，民進黨卻用意識形態混淆國家認同，只想著政治操作。

李利貞指出，正、副總統是依據中華民國憲法選出來的中華民國公職人員，就職日對著國旗宣誓。但蔡英文上任後，國旗能少就少，連特定場合都刻意讓國旗「被消失」。回顧她曾公開表示「中華民國是一個流亡政府」，一國元首是否連國家認同都不清楚？事實上，前總統馬英九赴陸祭祖，數度提到「中華民國」，民進黨人士赴陸交流的也不少，請問哪一位在對岸曾說出「中華民國」四個字？若心中有國，為何不說出口？

李利貞也表示，侯友宜的造勢活動上，都可以看到滿場國旗飄揚，出席不同場合，他幾乎都會在胸口別上國旗徽章，出訪日本更是全程戴上，對國際友人展示「中華民國永遠在心上」。侯友宜堅決捍衛中華民國，守護台灣人民，這才是民進黨包括賴清德主席最該跟隨的事，而不是用台獨路徑讓國家人民深陷兵凶戰危之中。