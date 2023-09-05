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侯辦提政見喊話民進黨「抄襲要標來源」　薛瑞元：政策無專利

▲▼侯友宜來改變—檢討老人健保。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜來改變—檢討老人健保。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜提出老人政見，若他當選，65歲以上長者將排富全額補助健保，還開玩笑說「最近他提什麼政見，民進黨好像都會幫他實現」，民進黨要跟進他也不反對。侯辦更酸指，若要抄襲政見請像論文一樣標明「引用來源」。衛福部長薛瑞元今（5）日表示，只要是好的政策，不用因政黨因素去反對，且政策上沒有專利或者著作權，所以這裡就不會有抄襲的問題。

侯友宜今（5）日表示，他走訪很多縣市，很多長輩都反應65歲以上老人健保補助「一個台灣、兩種制度」，僅有六都與部分縣市實施，他認為現在老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，應該打破不公平，生活在相同土地，都應享有相同待遇。

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「未來我擔任總統，老人健保免費」侯友宜宣布，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，享有排富全額補助健保，排富以綜所稅20％為標準，預計約有400萬名老人與長輩，享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

侯友宜也開玩笑說，最近他提什麼政見，民進黨好像都會幫他實現，所以他的政見好像兌現的很快，那現在他又提出老人健保全國補助，民進黨如果要做的話也可以趕快做做看。侯辦也提醒，民進黨引用政策要寫備註，否則「被說抄襲就不好了」。

▲▼衛福部長薛瑞元說明長照與外籍移工政策。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

針對老人健保免費，薛瑞元受訪回應，不要只有眼前考量而不去考慮未來長期規劃，中央負擔補助，長期來看是否影響整個政府支出平衡，導致對弱勢民眾社會福利措施受到擠壓；其次則是使用健保長者持續增加，但繳納保費的年輕族群減少，是否會加重年輕族群負擔，影響世代公平，這2方面應審慎評估。

至於被指抄襲，薛瑞元則指出，只要是好的政策，就沒有說要因為政黨因素去反對，簡單來說，政策上沒有「專利」或者「著作權」，所以這裡就不會有「抄襲」的問題。

薛瑞元提到，就像先前講的巴氏量表，說行政院去抄襲，其實我們詳細政策規劃還沒出來，但縱使有雷同之處，也不一定是抄襲問題，至於有不同就是大家要政策討論。薛瑞元說「如果是你後面提出來我已經在做的，我也很高興，就是沒有抄襲，就是說大家同心協力，誰先誰後沒那麼重要，好的政策大家一起來做」。 

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