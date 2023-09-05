侯提65歲以上健保免費！民團批缺乏世代正義：50歲以下負擔恐更重

▲侯提老人健保免費，民團憂恐增年輕世代負擔，上班族資料照。（圖／記者周宸亘攝）



記者洪巧藍／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日再拋政見，若他當選，65歲以上長者及55-64歲原住民，將排富全額補助健保。督保盟發言人滕西華直言，這樣的政策就是典型缺乏世代正義和不追求資源分配正義的作法，當然不OK。健保費用以薪資所得為主，許多65歲以上長者本身的資產高於受薪的年輕人，繳交保費少，使用健保卻很多；不分貧富保費補貼只會讓50歲以下年輕世代的負擔更加沉重。

侯友宜今（5）日表示「未來我擔任總統，老人健保免費」，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，享有排富全額補助健保，排富以綜所稅20％為標準，預計約有400萬名老人與長輩，享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

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滕西華批評，這種政策就是典型缺乏世代正義和不追求資源分配正義的作法，政治人物便宜行事，反正是全民納稅人的錢，又不是從自己口袋拿錢，一刀切65歲以上健保費由政府補貼，是慷人民之慨，又可以得到政治的立即利益。

滕西華指出，如果長者是65歲長者是窮人，國家負擔補貼沒有問題，但他的問題就在於不分貧富，或僅排極富的情況下全部由政府補助，這個邏輯不對。許多65歲以上的退休長者比領薪資的年輕人有錢，光是現在就有接獲申訴，有年輕人表示自己只賺兩三萬，他爸媽退休每月領十幾二十萬，但他要繳的保費就比他爸媽多，也就是說，現行保費結構就已經世代不正義。

且長者使用健保和其他國家服務用比年輕人多，年輕人大多是健保贊助戶，不應該讓有能力負擔保費的老人全免，他們自己付出，省下的稅金可以用於社會福利建設如長照，長輩生病後得到更好長期照護，不用年輕子女當看護，才是減輕年輕人負擔。

▲侯友宜宣布老人健保政策 。（圖／記者呂佳賢攝）

台灣醫療改革基金會認為，保費的課徵基礎大多來自青壯年的受薪階級，即便編列公務預算，亦是全民買單，其在世代公平、政策正當性上皆有疑慮。

醫改會則指出，就業人口支持退休人口的保費機制，近年在公平性上備受挑戰。國內學者統計，若我國社會保險等制度沒有改革，約在2040年時，各項社會安全制度將占去整體薪資的4成，以薪資為主要收入來源的年輕族群自然衝擊最深。

滕西華表示，任何現金補助都是缺乏世代正義，因為使用都是年輕人勞務所得的納稅錢，喊話對象不僅是侯友宜，其他各黨候選人、政治人物，甚至各縣市補貼都不應該，尤其現在是高齡化社會，這樣補貼只會讓50歲以下年輕世代負擔持續加重。

滕西華強調，如果真心要對健保好，在健保費基改革之前，應該增加政府對健保的公共投資，例如增加保費政府負擔比例等；但現在其他應該由公務預算執行的包含國健署、疾管署相關費用，也都用上健保費，吃健保豆腐，加重健保負擔。

醫改會也強調，健保開辦初期，國家有7成的人口在工作，因此設計繳納保費的對象，是以受薪階級為主。但台灣正在面臨超高齡化、少子女化的社會轉型，健保也因人口變遷等因素，自2017年起收不抵支。支出面上，約4成的醫療費用支付於高齡人口的慢性病照護；但主要繳納保費的年輕族群卻正在減少。全民健保設計之初的考量，至今已亟待改革。

針對健保的將來，健保署已在「111年度全民健康保險財務評估報告」預估，2028年保險平衡費率將達6%法定上限，這會是下屆總統任期內的重要課題。醫改會認為，一位負責任的總統候選人，不應該只有拋出政策牛肉，更應該提出健保改革及財務困境的解方，這才是全民期望所在。