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感受食尚魅力！家樂福「從i開始　影響力市集」本周末登場　吃、喝、玩、樂新亮點

家樂福,影響力市集,從i開始。（圖／家樂福提供）

▲家樂福將於9/9~9/10舉辦年度規模最大的「從i開始　影響力市集」。（圖／家樂福提供，下同）。

生活中心／綜合報導

秋天是農作物豐收的季節，更有不少當令美食正美味，約著三五好友來一趟美食約會，也能實踐地球永續喔！家樂福將於9/9~9/10舉辦年度規模最大的「從i開始　影響力市集」，將食物轉型計畫理念及「從i開始」商品，通通融入在市集攤位中，為了讓更多人「從i開始」，特別將市集打造成嘉年華般有趣，一系列在地小農、文創選物，美食餐車、音樂展演等熱鬧活動，為你解鎖永續生活，邊逛市集的過程中，就能感受到「食尚」的魅力，不管是喜歡美食，還是喜歡親子活動，這裡都能滿足！

▲▼家樂福,影響力市集,從i開始。（圖／家樂福提供）

▲NAKERY裸焙坊的餐車，專賣多款主打AA無添加的麵包烘焙。

這次的家樂福「從i開始　影響力市集」必逛亮點，分別有影響力概念店、影響力工作坊、草地餐桌、故事劇場、音樂展演等區域，市集中有主打AA無添加麵包烘焙的NAKERY裸焙坊，更有多家攤位販售符合有機產品、生態農業、動物福利、永續發展的商品，讓你好吃好逛又好買，每一次消費都能帶來正向的影響力！

家樂福,影響力市集,從i開始。（圖／家樂福提供）

▲家樂福「從i開始　影響力市集」必逛亮點，分別有：i商品新鮮事、繪本故事劇場、文創選物、攤位互動遊戲、影響力概念店等區域，歡迎大家帶著野餐墊一起來度過愉快的假日。

為了將永續觀念傳遞給下一代，家樂福「從i開始　影響力市集」也很適合親子客來玩，市集中設計了許多親子活動，例如繪本故事劇場-樂樂的奇幻之旅，在台灣玩具圖書館攤位可以了解如何將二手玩具，透過小巧思重新創造玩具新生命；此外，現場還有多種有趣又有意義的互動遊戲，像是好侍咖哩的食物不浪費小遊戲、阿福i彈珠、直球對決問答互動、立體拼圖等體能活動，只要完成指定任務就有機會獲得限量精美禮物，主舞台區更帶來有氧舞蹈帶動跳，音樂表演、奇幻泡泡秀、乖乖好朋友、ZespriKIWI兄弟等精彩活動，熱鬧整日毫無冷場！

週末來到「從i開始　影響力市集」熱鬧非凡，眾多美食料理攤位都使用家樂福i商品做為食材，為市集活動客製化限量餐點，想品嚐美味餐點，只要攜帶環保餐具到美食料理攤位區消費，還可享優惠；一旁的文創選物攤位也大有來頭，都以友善環境、善待土地的理念，如海廢飾品、植物種子文創手作、藍染、二手舊物等攤位，透過巧手巧思化身成為新樣貌，以再利用的方式，讓生活與地球都更美好。

家樂福,影響力市集,從i開始。（圖／家樂福提供）

▲精彩的活動資訊歡迎到家樂福「從i開始　影響力市集」」活動網頁查詢。

結合美食、音樂、遊戲的「從i開始　影響力市集」精彩連連，讓自己成為有影響力的人，就從號召親朋好友參與「從i開始 影響力市集」開始！精彩的活動資訊歡迎到家樂福「從i開始　影響力市集」活動網頁查詢，發揮你的影響力，大家手牽手來響應最永續愛地球的影響力市集，把各種好禮帶回家。

從i開始　影響力市集
►華山中央藝文公園，華山大草原【杭州北路與北平東路交叉口，華山文創園區後方】
►華山1914文創園區 西一館前
►9/9（六）、9/10（日）11：00～18：00
►活動網址：https://bit.ly/3R5b7J6

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關鍵字：

家樂福影響力市集從i開始

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