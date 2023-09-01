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資源回收換好康　9、10月最後2場次兌換活動

▲台東縣環保局與家樂福，共同舉辦「台東資收熊蓋讚 資源回收兌換站」活動。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣環保局與家樂福，共同舉辦「台東資收熊蓋讚 資源回收兌換站」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

今年上半年台東縣環保局與家樂福已合作舉辦2場次「台東資收熊蓋讚 資源回收兌換站」活動，共累計回收廢高壓容器、廢電池及廢燈泡(燈管)達9,848個，重達199.8公斤，下半年環保局與家樂福將持續合作2場次資源回收宣導活動，時間為9月5日及10月5日下午5點至晚上8點在家樂福賣場入口處。

環保局說明，歡迎民眾於活動當天攜帶廢高壓容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）及廢燈泡(燈管)至資源回收兌換站，凡完成高壓容器達5件、廢電池達2公斤、或廢燈泡(燈管)達5件的指定條件其中一項，即可兌換好禮乙份。

▲台東縣環保局與家樂福，共同舉辦「台東資收熊蓋讚 資源回收兌換站」活動。（圖／記者楊鈞典攝）

環保局進一步指出，前2場次資源回收宣導活動中有不少民眾對於「高壓容器」的品項有較多的疑慮，而在生活用品中常見的高壓容器，像是瓦斯罐、殺蟲劑及髮妝噴霧罐等都屬於高壓容器的一種，使用完畢後應遵行「完、包、警、收」回收4步驟，確認用「完」、獨立打「包」、外包裝加註內有高壓瓶「警」語、交由資源回「收」車，避免回收過程中因擠壓產生爆炸的風險，保護自己也保護第一線清潔人員的安全。

此外，以往辦理廢電池回收宣導活動時，常有民眾將手機拿來回收，考量廢手機回收安全性，提醒民眾回收時應盡量維持手機完整度，需自行刪除個人資料，避免個人資料外洩，或將手機設回原廠設定值，亦可至各品牌手機官網或門市查詢刪除個人資料方式，在刪除個人資料完成後可將廢手機交付給資源回收車或便利商店回收。

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