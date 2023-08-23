逛家樂福「驚見1幕超空」！一堆人爆共鳴：以為免費

▲手扶梯中間的零食區被清空了。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

「家樂福手扶梯中間，為什麼不放洋芋片了？」一名網友直呼，最近去賣場一趟，發現手扶梯變得特別空，中間原本是零食區，沒想到都不見了，讓他好奇背後原因。文章曝光後，網友紛紛想起童年時光，「我小時候都以為那個是免費的」、「抱一堆放車上，結果家人一邊放回去」。

一名網友在Dcard表示，上周去逛家樂福，他從1樓搭手扶梯到2樓，以往中間都會擺放洋芋片、海量零食等，結果全被清空了。

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照片可見，手扶梯中間變得特別寬敞，一包零食也沒有。對此，原PO感到驚訝求問「以前這裡都塞得好滿，為什麼現在都不放了呢？」

文章曝光後，網友熱議「看過小朋友拿前面餅乾，家長發現後，只能放到後面餅乾上面」、「放手扶梯的商品我一律不拿，誰知道被哪個人玩過？看過小孩玩手扶梯的商品，而且在那邊擠壓，有時候都會覺得包裝看起來皺皺的」、「我小時候都以為那個是免費的」、「小時候看到都很興奮，抱一堆放車上，結果家人一邊放回去」。

有內行解釋，「因為會有人手X把第一格放到最上面一格，久而久之，第一格沒餅乾，最上層直接爆滿，造成工作人員的困擾，乾脆直接取消」。

不過也有網友回報，各賣場擺設狀況似乎不一樣，「來屏東家樂福，有一堆」、「鼎山家樂福也是超多」。