家樂福假人造型撞車《山道猴子》！傳神穿著5千人笑噴：要賣貼紙嗎

▲家樂福假人造型撞車山道猴。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

YouTube神作「山道猴子的一生」近日不斷瘋傳，各式各樣的梗圖、二創也隨之出現。不過，一名女子近日到家樂福購物，意外發現安全帽販售區的2尊假人十分眼熟，細看以後讓她笑了出來，直言「跟得上時事」，2尊假人的造型曝光後，也讓廣大網友笑了出來。

這名女子在「路上觀察學院」分享一張照片，她經過家樂福的服飾區時，看到入口處擺放了2尊假人，假人旁邊還放置許多準備販售的安全帽。不過，仔細看了一下，女子突然覺得假人的造型十分眼熟，最後也忍不住笑了出來，直言「家樂福很跟得上時事餒」。

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▲家樂福假人造型撞車山道猴。（圖／翻攝YT／Eric Duan）



從照片中可以看見，2尊假人分別是一男一女，2人頭戴綠色、桃紅色的安全帽，男性假人身上穿著黑色T恤，胸前還貼有「莫忘初衷」的字條，下半身的牛仔褲、鞋子也選得十分傳神。

至於另一尊女性假人，則是穿著黑色背心、牛仔熱褲，以及黑色的短靴，2尊假人擺放在一起，造型就如同YT神作「山道猴子的一生」當中，下集男女主角的造型。

逗趣的畫面引發討論，貼文4小時已超過5千人按讚，網友們也笑得直言，「所以賣場要順便賣貼紙嗎」、「好窩，寶貝，妳身上流汗還是這麼香」、「而且這個是第二任」、「認真的職員最讚了」、「家樂福沒有aTOM」、「安全帽還是綠色的，貼心。」