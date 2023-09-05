國民黨處分范成連！　郭台銘嗆「比對敵人還兇殘」：是在怕什麼

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常委范成連日前在新竹義民廟祭祀大典接待鴻海創辦人郭台銘，被黨員檢舉違反《黨員行為規範》，國民黨考紀會今（5）日決定范成連停權2年，同時拔除中常委與中央客家事務委員會主委身份。郭台銘為此直言「非常遺憾」，並稱范是世界客屬總會主席，國民黨乾脆把整個客家族群都開除掉好了。郭還批，國民黨對付自己的同志，比對付自己的敵人還兇殘，不曉得國民黨在怕什麼？

郭台銘今參訪台北市寧夏夜市並接受媒體聯訪，被問到如何看待范成連因為接待他而被國民黨開除黨籍？郭直言「非常遺憾」，並解釋范不是替自己站台，也不是范邀請他去的，而是義民廟邀請的。郭強調，范是世界客屬總會主席，他不能不參加義民廟活動，「我除了對范成連感到遺憾外，我覺得國民黨應該把整個客家族群都開除掉好了！」

郭台銘強調，今天共同目標就是要促成讓民進黨下架、政黨輪替、政權換人，但國民黨這樣先造成親痛仇快，不曉得客家鄉親是怎樣，也許范成連今年沒有要選舉，「但國民黨這樣對付自己的同志，比對付自己敵人還兇殘，不曉得國民黨在怕什麼？」

郭台銘說，不管是客家人還是今天早上走訪基層，大家可以看到主流民意都希望換黨換人做做看，國民黨也要檢討，大家要來傾聽主流民意，不管客家、閩南等各種族群，甚至原住民，多聽民意，「我還是老話，民意大於黨意，我覺得國民黨不能再輸了，對不起我不是國民黨人，國民黨跟我無關，但如果說主流民意不能夠團結，用這種手法破壞團結，到底是誰在破壞團結？」

郭台銘表示，選戰越來越近，國民黨要輔選小雞，他希望替國民黨小雞站台得到更多票，他無黨無派將來有機會爭取參選勝利的話，會用人唯賢、用人唯能，不管國民黨、民眾黨甚至民進黨，只要好的人才為國做事，不貪污、有操守、有擔當他都會用，無黨無派的好處，就是能夠讓老百姓有更寬廣視野尋找人才。