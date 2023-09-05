　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2023桃園Q青埔放縱季啟動　搭機捷也可以放縱抽大獎

▲2023桃園Q青埔放縱季啟動，搭機捷也可以放縱抽大獎

▲2023桃園Q青埔放縱季啟動，搭機捷也可以放縱抽大獎。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園Q-青埔放縱季」集點放縱抽大獎活動，5日在中壢區青埔Xpark與眾同樂戶外表演區啟動。桃園捷運公司表示，從9月15日起至12月31日，搭桃園機場捷運線收集A17領航站、A18 高鐵桃園站、A19桃園體育園區站的其中兩站紀念章，即可參加放縱抽大獎活動。

▲2023桃園Q青埔放縱季啟動，搭機捷也可以放縱抽大獎

▲「2023桃園Q-青埔放縱季」在青埔Xpark與眾同樂戶外表演區啟動。（圖／桃捷提供）

桃捷公司表示，由於桃園機場捷運線班次已增加，中壢青埔地區已成國內旅遊人次最多的新興地區，提供民眾購物、休閒、旅遊等多元樂趣，青埔特區知名業者眾多，包括在A18高鐵桃園站旁邊的置地廣場桃園華泰名品城、IKEA、Xpark、新光影城桃園館、COZZI Blu 和逸飯店等購物商城都是國內消費者耳熟能詳的名店。

這些青埔地區知名名店共同結合起來，邀桃捷公司、樂天桃猿職棒隊共同推出「2023 桃園 Q-青埔放縱季」集點放縱抽大獎活動。只要在任一合作的名店消費滿額，掃 QRcode 將發票登錄活動官網，即可參加抽獎，獎品豐富有電動機車、智慧手機、藍芽耳機等大獎帶回家。

而搭桃園機場捷運線也可以參加抽獎，只要在A17領航站、A18 站高鐵桃園站、A19桃園體育園區站這三站中，收集其中兩站紀念章，或購買2張一日票，掃瞄「桃園Q」活動看板上的QRCODE，登錄LINE帳號，上傳照片或發票後即可參加放縱抽大獎活動。

ET快訊
嘉義地震恐與梅山斷層有關！專家示警：還有大地震
全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！
嘉義6天2規模4以上地震指向「梅山斷層」　地調所回應了
快訊／19歲高中剛畢業　無照騎車身亡
雨彈狂炸！員林、鹿港淹慘了　天后宮變「池塘」
嘉義極淺層地震！　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」
快訊／高鐵部分列車一度暫停　南港-左營列車延誤
「公車乘客手機都響起！」嘉義地震搖好大　他直呼：有聽到地鳴
地牛翻身！氣象局曝超有感原因　不排除發生規模4以上餘震

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

2023台灣設計展－新北○起來10／6開展　5大展區勾勒在地意象　

2023桃園Q青埔放縱季啟動　搭機捷也可以放縱抽大獎

一人雞蛋進口商、一人董監事土置場　姚正玉：政府吃農漁民夠夠

「2023桃園Q放縱季」青埔開跑　消費集點放縱抽大獎

桃園「廉能醫療產官合作論壇」　王明鉅：市府持續擴充醫療資源

虎科大培訓iPAS電動車人才成果斐然　獲推廣教育傑出團隊獎

台電台南區處公益捐血活動　員工熱情挽袖貢獻愛心

台南勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

創造完整產業鏈、提升技術實力　離岸風電人才技術培育計畫啟動

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

2023台灣設計展－新北○起來10／6開展　5大展區勾勒在地意象　

2023桃園Q青埔放縱季啟動　搭機捷也可以放縱抽大獎

一人雞蛋進口商、一人董監事土置場　姚正玉：政府吃農漁民夠夠

「2023桃園Q放縱季」青埔開跑　消費集點放縱抽大獎

桃園「廉能醫療產官合作論壇」　王明鉅：市府持續擴充醫療資源

虎科大培訓iPAS電動車人才成果斐然　獲推廣教育傑出團隊獎

台電台南區處公益捐血活動　員工熱情挽袖貢獻愛心

台南勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

創造完整產業鏈、提升技術實力　離岸風電人才技術培育計畫啟動

12星座9月運勢　金星轉正雙子重回單身、摩羯做事容易做人難

高國輝將褪下球衣　前隊友林益全送上祝福：未來有更好發展

賴清德明開首場國政發表會　今曝「政績MV」紀錄蔡英文政績

嘉義地震與梅山斷層有關！專家示警：還有大地震「建議高鐵減速行駛」

金曲樂團才辦完2個唱　無預警宣布「暫緩國內公開演出」！

國民黨中正萬華立委喬不定　郭昭巖喊：爭取提名到最後一刻

誆「想不開」要少女拍自慰片給他　噁男二審獲輕判理由曝

錼創展新Micro LED產品　喊話產業共識重要性

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

貓見萌妹大哭跳上抱抱　「喵式安慰」秒奏效！

地方熱門新聞

桃園鬧區突封路　竟是女子墜落死亡

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情

海葵重創花蓮農損慘重！縣府爭取現金救助

台中環中路、豐原大道紅黃線明早拖吊

台電人員搶修　南投萬戶全數復電

阿姆坪防淤隧道　4小時沖刷20萬噸淤泥

花蓮岸際出現大量漂流木　尚未開放撿拾勿觸法

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

蘇俊賓赴欣榮協商　垃圾車準點收運可望解決

更多熱門

相關新聞

台中淨遷入冠軍里　首間幼兒園拉布條「住戶沸騰」

台中淨遷入冠軍里　首間幼兒園拉布條「住戶沸騰」

台中北屯區機捷特區，5年來開發商大舉推案，目前光完工新案戶數就高達上千戶，但更多開發中工地，不過有趣的是，人口移入冠軍的機捷特區，首間私立幼兒園才剛貼出布條準備插旗，就引起地區高度關注，在地居民：「機捷終於要有幼稚園了！我們住戶都沸騰了！」

總太聯合素人賣600坪北屯地　寶佳7.2億全吃下

總太聯合素人賣600坪北屯地　寶佳7.2億全吃下

萊茵水花園 水岸首排戶戶親河力

萊茵水花園 水岸首排戶戶親河力

FUN暑假搭北捷　吃喝玩樂免燒腦

FUN暑假搭北捷　吃喝玩樂免燒腦

全台最年輕的捷運　頭尾兩站瘋漲屋主笑歪　

全台最年輕的捷運　頭尾兩站瘋漲屋主笑歪　

關鍵字：

桃園Q青埔放縱季機捷放縱抽大獎

讀者迴響

熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

即／侯友宜將有「重大宣布」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面