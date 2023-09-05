▲2023桃園Q青埔放縱季啟動，搭機捷也可以放縱抽大獎。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園Q-青埔放縱季」集點放縱抽大獎活動，5日在中壢區青埔Xpark與眾同樂戶外表演區啟動。桃園捷運公司表示，從9月15日起至12月31日，搭桃園機場捷運線收集A17領航站、A18 高鐵桃園站、A19桃園體育園區站的其中兩站紀念章，即可參加放縱抽大獎活動。

▲「2023桃園Q-青埔放縱季」在青埔Xpark與眾同樂戶外表演區啟動。（圖／桃捷提供）

桃捷公司表示，由於桃園機場捷運線班次已增加，中壢青埔地區已成國內旅遊人次最多的新興地區，提供民眾購物、休閒、旅遊等多元樂趣，青埔特區知名業者眾多，包括在A18高鐵桃園站旁邊的置地廣場桃園華泰名品城、IKEA、Xpark、新光影城桃園館、COZZI Blu 和逸飯店等購物商城都是國內消費者耳熟能詳的名店。

這些青埔地區知名名店共同結合起來，邀桃捷公司、樂天桃猿職棒隊共同推出「2023 桃園 Q-青埔放縱季」集點放縱抽大獎活動。只要在任一合作的名店消費滿額，掃 QRcode 將發票登錄活動官網，即可參加抽獎，獎品豐富有電動機車、智慧手機、藍芽耳機等大獎帶回家。

而搭桃園機場捷運線也可以參加抽獎，只要在A17領航站、A18 站高鐵桃園站、A19桃園體育園區站這三站中，收集其中兩站紀念章，或購買2張一日票，掃瞄「桃園Q」活動看板上的QRCODE，登錄LINE帳號，上傳照片或發票後即可參加放縱抽大獎活動。