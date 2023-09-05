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「2023桃園Q放縱季」青埔開跑　消費集點放縱抽大獎

▲2023桃園Q放縱季青埔開跑

▲市長張善政指出「2023桃園Q放縱季」活動自9/15至12/31展開。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政5日出席國泰人壽「2023桃園Q放縱季」活動指出，桃園Q放縱季活動自9/15至12/31展開，結合青埔地區的置地廣場桃園、華泰名品城、XPARK、新光影城、COZZI Blu和逸飯店桃園館、IKEA桃園店、桃園機場捷運及樂天桃猿隊，共同舉辦消費集點抽大獎活動，來青埔吃飯、購物、旅遊都可累積點數，達成指定任務即可參加放縱抽大獎！

「2023桃園Q放縱季」在指定合作場館消費滿額，掃描QRcode登錄發票，就可參加放縱雙重抽，第一重「集點立即抽」，1點抽1次，合作場館優惠好康立即抽；第一重活動結束再加碼舉辦壓軸抽，累計活動期間獲得的所有點數，根據點數分級抽不同等級的獎品，有機會把電動機車、智慧手機、藍芽耳機等大獎帶回家。

▲2023桃園Q放縱季青埔開跑

張善政表示，青埔已成為桃園觀光購物的亮點，周末人潮熱絡，此次活動由國泰人壽推動，促進桃園經濟發展。而國泰人壽公司眼光獨到，多年前即進駐桃園青埔地區，並在高鐵桃園站成功開發打造「置地廣場桃園」，有小朋友喜歡的XPARK水族館、大小朋友都喜歡的華泰名品城、COZZI Blu和逸飯店、新光影城等，且近期桃園機場捷運增加班次，到青埔的交通更方便，希望也能帶動更多平日的遊客，未來青埔還有許多開發計畫，發展無限可期。

▲2023桃園Q放縱季青埔開跑

▲青埔業者聯合行銷 「2023桃園Q-青埔放縱季」開跑。（圖／置地廣場提供）

國泰人壽公司總經理劉上旗表示，國泰人壽公司自2012年起於桃園高鐵站周邊進行開發，疫情前迎來首次開幕，與XPARK、COZZI Blu和逸飯店、新光影城、華泰名品城一起經營；隨著疫後旅遊增加，去（111）年辦理桃園Q活動大受好評，今年更擴大辦理，9/15起至12/31為期3個半月，希望讓更多人認識青埔地區豐富的樣態的商業活動，歡迎大家來青埔「放縱吃、放縱玩、放縱購」。

包括市府經發局長張誠、觀旅局長周柏吟、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏、國泰人壽總經理劉上旗、副總經理鄭文鎧、台灣橫浜八景島公司總經理手嶋一雄、新光影城桃園店資深協理黃世逸、COZZI Blu和逸飯店桃園館業務行銷部協理林曉清等皆一同出席。

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