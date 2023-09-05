民眾黨籲「全力支持李全教」　時力痛批：藍白合共同價值是黑金？

▲前台南市議長李全教。（資料照／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦日前代表黨主席柯文哲出席「李全教之友會理監事授證大會」，更呼籲支持者「全力支持李全教」。李全教受訪時也表示，自己獲得柯文哲全力相挺。而李曾涉賄選遭到判刑。時代力量5日批評，此種連國民黨內都無法接受的黑金人士，柯文哲卻依然選擇力挺，難道所謂藍白合的共同價值，就是擁抱黑金政客嗎？

時代力量發言人余佳蒨指出，李全教過去涉及議長、議員賄選案遭判刑，先前出任國民黨選策會時更遭到藍營內部激烈反彈，在輿論壓力下退出選策會。面對此種連國民黨內都無法接受的黑金人士，柯文哲卻依然選擇力挺，而國民黨主席朱立倫也曾出面緩頰「不要講他是黑金！」林質疑，難道所謂藍白合的共同價值，就是擁抱黑金政客嗎？

余佳蒨認為，李全教在地方就是黑金代名詞，從議員賄選被判當選無效，議長賄選遭判 3 年6月、褫奪公權 5 年，最後喪失議員及議長資格。此外，李也曾涉入性侵爭議事件，今年更被爆出搶買魚塭地賺光電利益。一個前科累累、持續魚肉鄉民的政治人物竟然還獲得國民黨和民眾黨大力支持，令人不齒。

余佳蒨強調，反黑金已是社會普遍共識，更是朝野各黨必須謹守的底線。國民黨總統參選人侯友宜多次表達反黑的立場，並表示「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！」然而，過去面對李全教擔任選策會成員高喊「黑金不能復辟」的侯友宜，在成為總統參選人之後，不僅與李全教同台更緊摟對方。

余佳蒨痛批，侯友宜與柯文哲因為個人選舉以及政黨利益，不惜背叛民意、傷害國家民主發展，仍要選擇自甘墮落與黑金人士為伍。對國民黨和民眾黨而言，反黑金是選舉口號，擁抱黑金才是日常。