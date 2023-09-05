明起全家開放購買TPASS通勤月票　悠遊卡公司：贈限量購物金20元

▲9月6日起，消費者可以在全家便利商店購買行政院TPASS「基北北桃」與「中彰投苗」與「宜蘭」通勤月票。（圖／悠遊卡公司提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

行政院TPASS通勤月票已熱賣超過119萬張，悠遊卡公司表示，為配合政府政策，讓民眾購買更便利，自9月6日起，與全家便利商店合作，消費者可以在全家便利商店FamiPort，用悠遊卡設定購買「基北北桃」與「中彰投苗」與「宜蘭」通勤月票。



悠遊卡公司指出，9月6日00:00至10月3日23:59期間，於「全家」FamiPort用悠遊卡設定購買「基北北桃」、「中彰投苗」、「宜蘭」通勤月票或各縣市區域型定期票，就贈「全家」購物金20元(單筆滿百元即可使用)，共計5萬份，以購買時間為準，先購買先發送，送完為止。此外，只要綁定記名悠遊卡購買「基北北桃」通勤月票，自7月1日至9月30日，每月抽10名幸運兒，可獲得半年份通勤定期票。



悠遊卡公司說明，行政院TPASS通勤月票自7月起陸續上路，消費者可以在捷運站服務櫃檯或售票加值機、台鐵車站指定窗口、國光指定車站、台北及宜蘭轉運站等設定購買或續購通勤月票。9月6日起，「基北北桃」與「中彰投苗」與「宜蘭」民眾只要帶著手上的悠遊卡，於全台超過4150家店的全家便利商店FamiPort機台嗶悠遊卡操作，即可設定購買行政院TPASS通勤月票，相當方便。