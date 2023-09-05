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9／7敬老金靠卡領取截止　悠遊卡公司：把握8大通路消費優惠

▲▼9月7日是台北市敬老卡靠卡領取敬老禮金的最後期限，且消費優惠也將同時截止。（圖／悠遊卡公司提供）

▲9月7日是台北市敬老卡靠卡領取敬老禮金的最後期限，且消費優惠也將同時截止。（圖／悠遊卡公司提供）

記者詹宜庭／台北報導

台北市今年恢復發放重陽敬老金，悠遊卡公司5日表示，9月7日是台北市敬老卡靠卡領取敬老禮金的最後期限，悠遊卡和8大通路推出的多數消費優惠也將同時截止，目前已經有35萬長者靠卡領取敬老金，呼籲尚未領取的長者趕快把握最後領取的時間。

台北市今年恢復發放重陽敬老金，於今年12月31日年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）的長者，每人可以領到1500元，年滿99歲（原住民為89歲）以上的長者可以領到1萬元及禮品1份，全市總計有超過55萬人受惠。

悠遊卡公司表示，9月7日是台北市敬老卡靠卡領取敬老禮金的最後期限，悠遊卡和四大超商、美廉社、義美、棉花田、黑橋牌等8大通路推出的多數消費優惠也將同時截止，目前已經有35萬長者靠卡領取敬老金，呼籲尚未領取的長者趕快把握最後領取的時間。

悠遊卡公司說明，台北市政府重陽敬老禮金，自8月8日起開放敬老卡靠卡領取，至今已有約35萬人完成領取，其中86%的長輩都是在四大超商完成靠卡領取，超商通路也配合推出消費優惠方案，讓長輩們能領取敬老金立即可享用消費優惠。

悠遊卡公司指出，拿敬老卡領取敬老禮金，長輩可就近到台北捷運各站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台靠卡，不僅領取方便，消費也相當便利，不用擔心消費區域受限，全台超過25萬個支付點，除了大眾交通工具搭乘外，生活中各種場域如四大超商、超市、連鎖速食、餐廳、飲料店、百貨公司美食街等，都可使用悠遊卡支付。

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