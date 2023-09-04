有阿薩姆可可泡芙、烏龍茶熔岩蛋糕！　超商最新7款烘焙甜點開吃了

▲超商限定吃7款古娃娃聯名烘焙甜點 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控衝了！有超商強勢網羅最新「7款聯名烘焙甜點」，特意找來YouTuber古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」合作，不僅有烏龍茶千層蛋糕、阿薩姆可可泡芙，加碼再搶吃可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕、肉桂巧克力鬆餅，超豐富選擇一次滿足，即日起陸續於全門市上市。

「全家X古娃娃」再度聯手打造7款聯名新品，首推4款罪惡甜點，必吃「烏龍茶可可千層蛋糕」，選用炭焙烏龍茶入料，每一口都能吃到濃郁茶香，泡芙控則不能放過「阿薩姆可可脆粒泡芙」，是可可脆皮泡芙搭配苦甜阿薩姆奶茶餡，好吃到不行，還有「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」、「芝麻三重奏蛋糕捲」等選擇。

▲可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕微波後會有流心內餡。

▲極鬆餅推出2款新口味。

除外還有3款常溫烘焙品，包括「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」，把烏龍茶葉融入蛋糕體後，搭配黑巧克力苦甜餡，微波後剖開可是有著流心口感，罪惡爆表，加碼2款極鬆餅新口味，包括「肉桂巧克力鬆餅」、「伯爵茶焦糖鬆餅」，分別採用巧克力與伯爵茶粉製成蓬鬆餅皮，搭配濃郁奶霜內餡，配茶、咖啡通通沒問題，以上7款新品即日起陸續於門市上市。

▲7-11獨3款賣麵包超人烘焙品。（圖／業者提供）

另，7-11近日也獨家開賣最新3款「麵包超人麵包」，首推「迷你法式吐司」，柔軟吐司融合蛋液，蛋香十足，超欠吃，再來的「迷你甜心軟法」，則是選用紐西蘭進口奶油製作內餡，再拌入砂糖粒增添口感，並以低溫長時間發酵軟法，大口咬下Q彈有勁，最後的「迷你牛奶棒」，口感鬆軟扎實，愈嚼愈香，於全門市通通能買到。