控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

▲泰山前董事詹皓鈞控告新任董事長劉偉龍涉加重誹謗，結果檢察官處分不起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

老字號飲品公司泰山企業(1218)去年爆發經營權大戰，以董事長詹景超為首的公司派在董事會中決議，處分金雞母全家便利商店的持股，引起市場派龍邦公司代表人劉偉龍公開質疑賤賣、掏空，詹家認為賣股過程合法，對泰山股東有益，控告劉偉龍涉嫌加重誹謗，台北地檢署調查認為，泰山處分重大投資資產，屬可受公評之事，5日處分不起訴劉偉龍。

2022年底，龍邦公司加上子公司保勝投資合計持有泰山股份46.92%，龍邦成為泰山的大股東，由董事長劉偉龍出任泰山的法人董事代表，一時之間，引爆原本的公司派與市場派為了經營權劍拔弩張。

泰山董事長詹景超、及董事詹逸宏、詹皓鈞為首的公司派為鞏固經營權，在同年12月2日，召開董事會，決定處分持有的全家便利商店股票，並在5日以巨額逐筆交易方式，以均價187元派出全家股票4萬3300張，交易金額約80億元。

劉偉龍不滿泰山公司派賣掉金雞母，不但在報紙上發文，還接受媒體採訪，質疑公司派「以迅雷不急掩耳速度，非法強行通過見賣全家股份，掏空公司資產，讓泰山至少損失50億」，「這樣的方式跟強盜的方式一樣，偷了所有股東的資產」。

▲檢察官認為劉偉龍質疑泰山賤賣全家股權是掏空公司，屬可受公評之事。（資料照／記者葉佳華攝）

泰山公司派由詹皓均到台北地檢署提告，指控劉偉龍妨害名譽，並含淚喊話：「我們如果為非作歹，不只對不起這麼多員工跟股東，更對不起我們創業泰山的4位在天的阿公。」但泰山經營權最後在2023年5月底的臨時股東會中翻盤，由市場派取得過半董事席次，最後由劉偉龍擔任董事長，詹家全數落選。

至於劉偉龍被控妨害名譽加重誹謗的部分，檢察官調查認為，泰山持有全家22.47%股權，在2021年的公允價值約130億元，在2022年的公允價值約94億元，確實是泰山的重大投資資產，且在當初決定處分全家股權的會議中，2名獨董曾多次質疑議案評估資料不足，不應妄下判斷。可見處分案仍有多項疑義並未釐清，劉偉龍依其經驗表達個人主觀評價，並不構成誹謗罪，因此處分不起訴。