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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲親人干政形象深入人心　綠黨團點4人是「聯合政府」陣容

▲▼柯美蘭。（圖／民眾黨新竹市黨部提供）

▲柯文哲胞妹柯美蘭。（圖／民眾黨新竹市黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市政府4日公布最新人事異動，被高虹安特別邀請擔任副市長的前高檢署檢察官蔡麗清也離職，外界推測可能接任人選包含：民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，柯美蘭昨則發聲明否認。民進黨團5日回應，會讓人家如此聯想，就是柯文哲愛用自己親人干預黨政的形象深入人心，而柯文哲口口聲聲聯合政府，未來成員可能就有柯媽媽、柯美蘭、鍾東錦、李全教等人。

對於蔡麗清離職，民進黨立委洪申翰指出，昨天高虹安無預警狀況下讓蔡麗清「被請辭」，下午高虹安就出國，很多人都非常錯愕，新竹市民可能也非常錯愕，接下來的副市長呢？為何高虹安沒有給任何交代？

至於媒體傳言會不會給柯美蘭當副市長，洪申翰表示，當事人是否認的，但會讓人家如此聯想的原因，就是因為柯文哲過去媽寶形象、愛用自己親人干預黨政的形象深入人心，才讓這麼多人懷疑柯文哲會不會把自己妹妹塞到新竹市府。

洪申翰指出，整個柯團隊的運作跟組成都讓大家有非常多疑問，柯文哲一直說要組成聯合政府，從這些做法的點點滴滴可以看到聯合政府有誰？可能有柯媽媽、柯美蘭、鍾東錦、李全教等人，一堆親朋好友跟奇怪牛鬼蛇神，這就是他聯合政府理念，一連串事件都讓人覺得柯文哲團隊不值得信任、攀親帶故，這部分可受公評。

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