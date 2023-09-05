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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」

▲▼永齡基金會創辦人郭台銘參訪東門市場與攤商們互動。（圖／記者湯興漢攝）

▲永齡基金會創辦人郭台銘參訪東門市場與攤商們互動。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘即將啟動獨立參選連署，副手人選也受到外界關注。郭台銘今（5）日受訪時提出副手的4項條件，並向媒體說「媒體猜對了」，第一個是「她的能力要比我強」；第二、肯定是位女性；第三、對方要能跟他互補，以及少一點政治色彩。

郭台銘宣布參選後持續走訪基層、傾聽民意，今日到在台北市東門市場與攤商互動。對於副手，郭台銘表示，「他們應該在…」遲了幾秒後，郭繼續說，他們應該在最短的將來就會公布。

隨後郭台銘表示，副手人選肯定是位女性，且「能力要比我強」，並且能夠教他一些、彌補他不足的地方，有些議題上還能互相協助，最後，希望副手盡量減少政治色彩，因為老百姓已經厭倦政治人物了。

▲▼永齡基金會創辦人郭台銘參訪東門市場與攤商們互動。（圖／記者湯興漢攝）

外界關注郭台銘副手，無黨籍立委高金素梅最先被點名，但高金素梅數次對外否認，強調正在爭取立委連任。前幾天也因郭台銘透露，副手需要「高知名度、熱心慈善公益、女性」三項條件，而熱心公益的台灣第一名模林志玲也成為郭台銘的徵詢對象。不過，林志玲透過經紀人回應表示「姐姐對政治不甚了解，只希望大家健康社會平和世界和平天天快樂。如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了」。
 

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