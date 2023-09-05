曾罵「違建是國恥」！柯文哲老家被爆違建　綠：有違法就落實執法

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

過去曾喊話拆光違建的民眾黨總統參選人柯文哲，4日被爆出新竹老家疑似陷入違建爭議，4層樓建物在5樓長出鐵皮加蓋，民國106年還是水泥灰色一塊，但107年多出一塊綠色鐵皮，而柯文哲曾罵「違建是國恥」，也引發迴力鏢爭議。民進黨團5日回應，只證明柯文哲講這些話很雙標，如果有違法就希望嚴格執法，這部分不好多說什麼，有違法就落實執法。

針對柯文哲老家被爆疑似違建，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡5日上午受訪時表示，這樣的頂樓加蓋或屋頂狀況，其實在30多年前就已經出現，該曬衣場為30年前就既存的，但因為比較老舊的關係，有些木頭毀損甚至腐爛情形，所以107年2月有重新整建，至於整建內容有無違反新竹市規定，柯辦目前正在了解中，「如果有違反規範，該怎麼做就怎麼做。」

對於柯文哲被爆違建，民進黨立委洪申翰表示，如果有違法就希望嚴格執法，這部分不好多說什麼，有違法就落實執法。

至於柯文哲過去曾大罵「違建是國恥」，洪申翰指出，大家會用候選人點點滴滴、過去說的話來檢視，現在爆出這件事情，只證明柯文哲講這些話很雙標，柯文哲過去在北市屋頂違建大規模拆除，但柯文哲家族一隻手指要求別人、四隻手指指著自己，他們的政治理念可能禁不起考驗。