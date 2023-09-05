民眾黨幹部涉黑連環爆　他點原因：網路上「指黑中心」每天更新

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨地方黨部爭議連環爆，雲林縣黨部多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，執行長王新堯為此自請停職；台南黨部青年部總召尤信元也被爆出過去因妨害風化案遭判刑4個月，黨部執行長洪梓傑也被爆曾把女生拖到養生館毆打。民進黨團5日回應，網路上還出現「指黑中心」，每天公布染黑狀況，經營各地方政治組織是要花時間的，不是為了速成就找這些道上兄弟跟有前科的人。

民眾黨員林黨部被爆高利貸、討債爭議，尤信元被爆是應召集團「馬車夫」，洪梓傑則曾在2017年與姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天，民眾黨陷入一連串染黑又染黃爭議。

對此，民進黨立委洪申翰表示，一連串民眾黨團隊有黑道或是前科背景真的太多，網路上還出現「指黑中心」，每天公布染黑狀況，過去民眾黨大本營的年輕人社群也很反感，讓更多人看清柯文哲團隊和民眾黨團隊在做什麼，未來還會再更多。

洪申翰指出，民眾黨在各地組織是比較弱的，最快速進入地方就是找這些兄弟，但經營各地方政治組織是要花時間的，不是為了速成就找這些道上兄弟跟有前科的人，若政黨充斥這樣的人時，如何談清廉？現在黑色和白色已經分不清楚。

