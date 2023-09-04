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社會 社會焦點 保障人權

偷刻身障同學印章盜領34次補助　無良男又假冒「女友」下場慘了

▲桃園市某社福團體遭控集體Ａ員工薪資佔為己用，現任理事長與前後任總幹事都涉案，市府社會局與調查處含送桃檢偵辦，桃檢偵結以詐欺刑罪嫌起訴劉姓理事長與前後三任總幹事。（圖／視覺中國CFP）

▲彰化身障男被陳姓同學騙錢，法官依詐欺等罪判處8月有期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

太可惡了！ 彰化一名陳姓男子明知同學林男是身障者，領有補助，佯稱要替他保管郵局帳戶的存摺及密碼，偽造印章，領款34次；不僅如此，陳還假冒女子「賴微婷」，假意說要介紹給林男當女朋友，要林支付長達1年、每月6,600元的電話儲值費用，彰化地院審結，依違造文書及詐欺取財罪，判處8月有期徒刑。

判決書指出，林男是中度智能障礙者，領有身障補助，陳男於2019年7月間，先陪林男至郵局補辦郵局帳戶存摺及密碼後，還假好心說要幫他保管，接著又去偽造印章，從2019年7月25日至2021年10月12日止，前往郵局領高達34次，每次200多元至5,000多元不等，得手143,955元。

陳男同時想從林男身上撈更多錢，又說要幫林男介紹女友「賴微婷」，自己再假冒是「賴微婷」，基於詐欺取財之犯意，於108年7月間，讓「兩人」在Line互加好友進而成為男女朋友，並支付「她」每月6,600元的電信儲值費用，期間1年，合計7萬9,200元。

法官審酌陳男於2013、2014年間有偽造文書、詐欺等案，竟又再犯此案，素行不佳；另審酌被告本案之犯罪手法、接續犯罪次數、告訴人遭詐騙金額、被告與告訴人曾為同學關係，及被告坦承犯行，並與告訴人以23萬元達成和解的犯後態度等，犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑6月、犯詐欺取財罪，處有期徒刑5月、二罪定應執行8月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

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