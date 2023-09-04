詐381萬辯「學生搞我」　人頭帳戶露餡...台大退休教授被起訴

▲台大退休教授黃良雄涉詐研究經費381萬遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台大土木系退休教授黃良雄，涉嫌從2009年到2019年間，辦理水利署等單位委託台大、交大辦理的12項研究計畫時，要指導學生提供親友帳戶當人頭，詐領計畫臨時工、人頭助理費共381萬8700元，黃良雄狡辯是學生畢業不順利才惡搞他，但學生指證當初黃良雄為免遭調查，還要學生們分別保管帳戶，再另外提錢給他，台北地檢署4日依詐欺等罪起訴黃。

黃良雄具有美國愛荷華大學機械工程(流體力學)博士學位，曾任台大土木系教授、水工試驗所主任，他在台大土木系榮退頒獎儀式中說：「我也了解國家把土木這一類最優秀的學生教到我們手上，不管是大學部或研究所，我把這個當成最嚴肅的一個責任，希望我們沒有失職」。

但檢調獲報，黃良雄早在退休前，就利用經濟部水利署、行政院國科會等單位，分別委託台大、交大辦理「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究」、「溫泉開發及使用評估技術檢討」、「地下水海水入侵之研究」、「石門水庫長期監測計畫與防淤操作模擬分析」等計畫時，詐領人頭費。

▲受黃良權指示製作不實人頭單據的張姓博士班學生獲緩起訴處分。（圖／資料照）

檢察官調查發現，黃良雄是透過指導的張姓博士班學生，設法把研究經費全部核銷完畢，張只好找其他碩、博士學生協助，提供共10個親友人頭與郵局帳戶，掛名在各研究計畫的臨時工或研究助理，黃良雄另外還要張找岩層公司邱姓負責人，提供不實發票與估價單，分別向台大、交大用來核銷研究計畫的業務費。

全案在黃良雄退休後爆發，他遭檢調約談時不斷喊冤「是我學生爆的！」，因為有學生「畢業不順利」才會檢舉他，「是我自己的學生搞我！」，還提到「他（指學生）心理不正常！在網路上寫好大一篇，我怕影響他的前途不敢動，沒想到他還來這一招！」

但是協助報帳與提供親友帳戶的學生們指證歷歷，稱黃良雄要他們各自保管好人頭帳戶，等黃有需要的時候，再提領現金或存入他妻子的帳戶內，檢察官因此不採信黃良雄的辯詞，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴黃良雄，至於其他涉案學生與業者11人則獲得緩起訴處分。