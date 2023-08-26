　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大滯銷！法國狂砸69億「銷毀葡萄酒」　更多人改喝這款

▲▼葡萄酒,紅酒。（圖／CFP）

▲法國將砸2億歐元銷毀過剩葡萄酒。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

法國政府宣布將撥款2億歐元（約新台幣69億元）銷毀過剩葡萄酒，並且大力支持生產商。BBC及衛報指出，該產業面臨各式問題，隨著更多人選擇精釀啤酒、需求大幅下降，產地卻出現生產過剩的現象，而烏俄戰爭導致的生活成本危機，更進一步帶來巨大衝擊。

2億歐元之中，大部分都會用於收購過剩庫存，被銷毀產品中提取的酒精仍能轉賣給企業，用以製造非食物產品，例如洗手液、清潔產品及香水等。為了減緩生產過剩，也將提供資金給葡萄酒莊園主，協助改種其他作物，例如橄欖。

法國農業部長費斯諾（Marc Fesneau）表示，政府向葡萄酒產業挹注資金，希望能夠阻止價格暴跌，並讓業者再度找到利潤來源。但是，雖然有了經濟援助，該產業仍需「展望未來，思考消費者的變化，並且加以適應。」

▲▼法國葡萄酒，法國紅酒。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球葡萄酒需求下降，導致生產過剩與滯銷問題。（圖／達志影像／美聯社）

歐洲聯盟委員會（European Commission）今年1至6月數據顯示，葡萄酒消費在義大利下降7%，在西班牙下降10%，在法國下降15%，在德國下降22%，在葡萄牙下降34%。與此同時，全球最大產地歐盟的生產量卻增長4%。

葡萄酒產業面臨一系列難題，首先是新冠疫情期間餐廳及酒吧關閉，導致銷售急遽下滑，其次是烏俄戰爭爆發後，國際能源及食品成本高漲，人們開始減少非必要開支。更重要的是，以長期趨勢來看，全球消費者日漸轉向啤酒及其他飲料。

如今，法國多個葡萄酒主要產地，尤其波爾多地區（Bordeaux）正在苦苦掙扎。根據當地農業協會說法，需求下降已經導致生產過剩、價格暴跌，波爾多地區多達1/3業者面臨重大財務困難。

 
ET快訊
三寶媽「遭輾2次」慘死！　路口見白色花束
《好聲音》停播還不夠！　「4大訴求」追殺登熱門
一番賞「被查了」！　孫生揭店家賠18萬黑幕
快訊／蘇拉颱風眼快開了！　靠近台灣挑戰強颱
館長嗆「收補助我就是婊X」　遭爆領了969萬紓困！回應狂跳針

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

美煉油廠「化學品洩漏」釀大火！現場黑煙猛竄　方圓3.2km急疏散

航空公司推「無兒童機艙」！未滿16歲禁入　1500元換耳根清靜

尼日軍政府叛變！　下令驅逐法國大使「48小時內離境」

日本排放福島核廢水　北韓駐聯大使譴責：惡毒的犯罪行為

大滯銷！法國狂砸69億「銷毀葡萄酒」　更多人改喝這款

人妻受夠「一對一」超無趣：我要認識新男人！　丈夫竟同意了

樹懶罕見打鬥片！對決虎貓「超迅速」揮爪攻擊　動作流暢驚人

台灣、立陶宛合作重建！　烏克蘭魯塔幼兒園正式啟用

夏威夷毛伊島野火　首度公布失蹤者姓名！仍有388人下落不明

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

美煉油廠「化學品洩漏」釀大火！現場黑煙猛竄　方圓3.2km急疏散

航空公司推「無兒童機艙」！未滿16歲禁入　1500元換耳根清靜

尼日軍政府叛變！　下令驅逐法國大使「48小時內離境」

日本排放福島核廢水　北韓駐聯大使譴責：惡毒的犯罪行為

大滯銷！法國狂砸69億「銷毀葡萄酒」　更多人改喝這款

人妻受夠「一對一」超無趣：我要認識新男人！　丈夫竟同意了

樹懶罕見打鬥片！對決虎貓「超迅速」揮爪攻擊　動作流暢驚人

台灣、立陶宛合作重建！　烏克蘭魯塔幼兒園正式啟用

夏威夷毛伊島野火　首度公布失蹤者姓名！仍有388人下落不明

今晚走國3恐遇送肉粽　專家警告：2生肖出門最好「戴帽擋厄避煞」

李佳歡七夕突「刪光IG發文」還換全黑大頭照　真實原因終於曝光

民眾黨部執行長涉放高利貸　他：年利率逾500%！吃到連骨頭都不剩

烏克蘭42架無人機同時開炸！深入克里米亞逾200公里　俄軍基地爆炸

新竹棒球場工程報告缺失多　鄭文燦：從嚴驗收是必要的

竹北奪命路口！三寶媽遭二次輾過慘死　民眾放白色花束致哀

中天怒告賴品妤、民進黨　鄭文燦：是非曲直可透過影片還原

克拉克森犯滿哭了！　唐斯睽違10年披多國戰袍力退菲律賓

美煉油廠「化學品洩漏」釀大火！現場黑煙猛竄　方圓3.2km急疏散

融入女巫、傳說、詛咒元素　「鬼月來聽靈異故事」新書發表

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！

大英博物館2000文物失竊！館長辭職

男看YouTube影片接生　害妻失血過多亡

核污水排海　日使館：在中國不要大聲說日文

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

搭飛機前要先「量體重」！關鍵原因曝光

瓦格納首腦墜機現場　發現10遺體和飛行記錄器

核廢水約500座奧運泳池！陸盟友發聲

不爽被幹譙　駕駛路怒發作「急煞」擊倒騎士

色男「螢光劑」破解密碼鎖！闖女生家架針孔

俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃烏東！

中國禁水產進口　日漁民不安情緒蔓延

普里格津私人機師最可疑　度假卻離奇失聯

更多熱門

相關新聞

法國餐廳坑殺觀光客　每桌低消16萬

法國餐廳坑殺觀光客　每桌低消16萬

後疫情時代來臨，餐飲與觀光旅遊業復甦，也讓小費及餐點費用的衝突不斷上演。匿名民眾向《尼斯晨報》爆料，法國觀光勝地聖特羅佩（St Tropez）出現離譜現象，一些餐廳要求消費者每桌低消5000美元（約新台幣16萬元），甚至積極過濾訂位顧客名單，直接拒絕上次結帳金額不夠高的回頭客。

德國經濟　從歐盟頂峰墜入谷底

德國經濟　從歐盟頂峰墜入谷底

小眾牌Polène Paris必敗款揭曉

小眾牌Polène Paris必敗款揭曉

歐盟「國安法侵蝕港澳民主」　陸：停止干預內政

歐盟「國安法侵蝕港澳民主」　陸：停止干預內政

2醉男在艾菲爾鐵塔呼呼大睡　下場慘了

2醉男在艾菲爾鐵塔呼呼大睡　下場慘了

關鍵字：

葡萄酒紅酒歐盟法國啤酒

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！網掀戰揭沉默1關鍵

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

騎士被左轉車撞倒！連輾2次身亡

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

蘇拉凌晨轉中颱！　下週四登陸台東「籠罩全台」

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

快訊／晏柔中順產兒子！全家福感動曝

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面