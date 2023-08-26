大滯銷！法國狂砸69億「銷毀葡萄酒」　更多人改喝這款

▲法國將砸2億歐元銷毀過剩葡萄酒。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

法國政府宣布將撥款2億歐元（約新台幣69億元）銷毀過剩葡萄酒，並且大力支持生產商。BBC及衛報指出，該產業面臨各式問題，隨著更多人選擇精釀啤酒、需求大幅下降，產地卻出現生產過剩的現象，而烏俄戰爭導致的生活成本危機，更進一步帶來巨大衝擊。

2億歐元之中，大部分都會用於收購過剩庫存，被銷毀產品中提取的酒精仍能轉賣給企業，用以製造非食物產品，例如洗手液、清潔產品及香水等。為了減緩生產過剩，也將提供資金給葡萄酒莊園主，協助改種其他作物，例如橄欖。

法國農業部長費斯諾（Marc Fesneau）表示，政府向葡萄酒產業挹注資金，希望能夠阻止價格暴跌，並讓業者再度找到利潤來源。但是，雖然有了經濟援助，該產業仍需「展望未來，思考消費者的變化，並且加以適應。」

▲全球葡萄酒需求下降，導致生產過剩與滯銷問題。（圖／達志影像／美聯社）



歐洲聯盟委員會（European Commission）今年1至6月數據顯示，葡萄酒消費在義大利下降7%，在西班牙下降10%，在法國下降15%，在德國下降22%，在葡萄牙下降34%。與此同時，全球最大產地歐盟的生產量卻增長4%。

葡萄酒產業面臨一系列難題，首先是新冠疫情期間餐廳及酒吧關閉，導致銷售急遽下滑，其次是烏俄戰爭爆發後，國際能源及食品成本高漲，人們開始減少非必要開支。更重要的是，以長期趨勢來看，全球消費者日漸轉向啤酒及其他飲料。

如今，法國多個葡萄酒主要產地，尤其波爾多地區（Bordeaux）正在苦苦掙扎。根據當地農業協會說法，需求下降已經導致生產過剩、價格暴跌，波爾多地區多達1/3業者面臨重大財務困難。