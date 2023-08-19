歐盟報告「國安法侵蝕港澳民主自由」　陸反嗆：停止干預內政

▲歐盟報告稱國安法損害港澳民主，遭陸方反嗆停止干預內政。（圖／視覺中國CFP）



記者林郁婷／綜合報導

歐盟18日發表2022年度「香港報告」和「澳門報告」，譴責中國國安法可能對港澳的民主自由造成損害。對此，中國駐歐盟使團發言人稱報告罔顧事實，中方對此強烈不滿和堅決反對，同時也敦促收起「教師爺」作派，停止干涉中國內政。

據《環球網》報導，中國駐歐盟使團就香港議題指出，始終貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，國安法實施後，香港市民和外國在港公民的各項合法權利都在更安全的環境中得到保障，香港實現「由亂到治」並進入「由治及興」的新階段。

中國駐歐盟使團痛批，歐方對香港事務的指手畫腳及造謠抹黑，毫無公信力可言，「歐方關心香港民主人權和法治狀況是假，干涉他國內政、搞政治操弄和表演是真」。

另外，中國駐歐盟使團針對澳門議題表示，澳門回歸20多年來經濟快速發展，人均地區生產總值在世界名列前茅，市民享有法律賦予的廣泛權利和自由，「澳門歷史性發展成就不容抹黑，長期繁榮穩定大勢不可阻擋」。

中國駐歐盟使團呼籲，「香港和澳門事務是中國內政，任何外國無權干涉」，中國政府全面貫徹「一國兩制」方針，更反對任何外部勢力干預，同時也呼籲歐方，「擺正位置、認清形勢，收起『教師爺』的作派，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手港澳事務，立即停止干涉中國內政」。